La Paz. Alcaldía insiste en que la crisis por la basura está controlada; Gobierno advierte de riesgos para la salud

Mariana Daza, secretaria Municipal de Gestión Ambiental, aseguró que el impacto del desastre no repercute en La Paz, pero los contenedores se desbordan por la basura acumulada. El Ministerio de Salud destinó cinco brigadas a Alpacoma

Pobladores de Achocalla usan barbijos por la contaminación en Alpacoma. Foto: Productora Multimedia

Transcurrieron algo más de cinco días del colapso de una macrocelda en el relleno sanitario de Alpacoma y el Gobierno Municipal de La Paz insiste en que la situación está controlada. No obstante, la basura se desborda en los contenedores distribuidos en toda la ciudad por la suspensión del servicio de recojo de residuos debido al bloqueo de comunarios de Achocalla que exigen su cierre.

En contrapartida, el Gobierno advierte de un problema medioambiental y de riesgos para la salud de los vecinos que residen en las zonas aledañas al desastre.

Mariana Daza, secretaria Municipal de Gestión Ambiental, aseguró la mañana de este lunes, en una entrevista en la red Unitel, que los personeros ediles trabajan las 24 horas del día con maquinaria en la zona del deslizamiento para evitar ese tipo de afectaciones, por lo que, aseguran, la situación está controlada.

“La ley dice que una vez ocurrido un hecho de estas características se tiene que trabajar en la contención o minimización de su dispersión, y por el momento el deslizamiento está controlado”, afirmó.

Consultada sobre el impacto del siniestro en la ciudad de La Paz, la funcionaria edil aseguró que éste es “bajo” porque no se llegó a contaminar el agua del río.

Apunta al bloqueo que realizan los pobladores de Achocalla -que exigen el cierre del botadero- como la causa de que se genere un conflicto mayor por la dispersión de residuos que se encuentran en las calles de la ciudad y la posibilidad de la aparición de vectores como roedores e insectos.

“No hay peligro a la salud pública, no hay incremento de vectores, la ciudad que por sus características climáticas no tiene la presencia de insectos, cucarachas o ratas (…) No tenemos estás poblaciones de vectores que puedan generar alerta sanitaria”, recalcó.

Daza pidió nuevamente a la ciudadanía no sacar la basura de sus viviendas. “Tenemos dos tipos de residuos, los orgánicos y los inorgánicos que sí podemos dejarlos en casa”.

Asimismo, informó que la Alcaldía habilitó la línea gratuita 800-14-0286 para que la ciudadanía haga consultas sobre este tema.

Enfermedades detectadas

Contrariamente a lo expuesto por Daza, el jefe Nacional de la Unidad de Epidemiología del Ministerio de Salud, Vicente González Aramayo, señaló a la red de televisión RTP que se han presentado algunos problemas de salud en la población que vive en las zonas aledañas al desastre.

“El desborde de esta macrocelda ha generado muchos gases tóxicos que han generado molestias en la población. Hemos reportado un incremento en cefaleas (dolor de cabeza), problemas gastrointestinales, también reportes de dermatitis y conjuntivitis que son esperados dado este fenómeno”, detalló.

Para atender las contingencias y hacer estudios en Alapacoma, Salud destinó cinco brigadas que están “haciendo evaluación en el aspecto biológico, también tenemos una brigada que ingreso casa por casa para buscar personas sintomáticas; tenemos un punto fijo en Alpacoma, donde ya hemos tenido un incremento de dolores de cabeza en la zona debido al mal olor, incluso periodistas que han ido al lugar han presentado estos síntomas”.

Recomendó a la población que vive en los sectores aledaños no exponerse por mucho tiempo al aire libre, no utilizar el agua de la cuenca de Achocalla para su consumo humano, animal, ni para regar sus cultivos.

En ese marco, aseguró que se debe realizar un monitoreo continuo de este hecho, ya que por la época lluvias y por el viento, podría generarse un arrastre de la contaminación.

En cuanto a la basura esparcida en la ciudad de La Paz, dijo que también podrían presentarse este tipo de enfermedades si la situación no se controla lo antes posible.

Ratificó su predisposición a coadyuvar con las autoridades municipales para darle una pronta solución a este problema. (21/01/2019)

La Razón Digital / Kattya Valdés / La Paz