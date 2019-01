La Paz. Autoridades se reúnen para ver salidas al bloqueo en Alpacoma

Se coordinará la construcción de una planta procesadora de basura en Achocalla.

Vecinos de Mallasa pidieron ayer el cierre del botadero. Foto:https://twitter.com/LuisRevillaH





El concejal de Achocalla Donato Condori convocó ayer a autoridades del gobierno municipal de La Paz a una reunión programada en ese municipio a las 11:00, con el alcalde, Damaso Ninaja.

En la reunión se abordará la propuesta de construcción de una planta procesadora de basura en ese municipio con lo que se levantarían el bloqueo al relleno sanitario de Alpacoma, que hace unos días sufrió deslizamiento.

En una carta de respuesta al presidente del Concejo Municipal de La Paz, Pedro Susz, quien hace días había expresado mediante otra misiva la necesidad de llegar a acuerdos con miras a solucionar esta crisis,

Condori señala: “El alcalde municipal de Achocalla, Damaso Ninaja, ratificó su predisposición de dotar de un predio de 20 hectáreas dentro de su jurisdicción”, se lee en la misiva a la cual tuvo acceso Página Siete.

Proponen, además, que las 20 hectáreas tengan por objeto “la construcción de una planta industrializadora de basura, cuya edificación será definida por autoridades competentes de ambos municipios”, se lee.

“Durante el tiempo de construcción se permitirá temporalmente depositar la basura en el relleno sanitario de Alpacoma, conforme a tiempos establecidos entre municipios”, detalla la misiva.



El presidente del Concejo Municipal de La Paz, Pedro Susz, señaló que asistirá a la reunión. “No me ha llegado la carta, pero me he enterado por los medios, sin embargo, yo estaré mañana para hablar con el alcalde y ver si encontramos una salida a este tema que genera mucha preocupación por la salud de nuestra comunidad”.



Comunarios bloquean a Tersa

La jornada de ayer, comunarios de Alpacoma continuaron con el bloqueo al relleno sanitario e impidieron el ingreso de la empresa TERSA. Desde la Alcaldía de La Paz se informó que “personal de TERSA que realiza trabajos de emergencia al interior del relleno sanitario de Alpacoma denunciaron hostigamiento por parte de comunarios que ingresaron al vertedero e impidieron su trabajo”.

Por esta razón el alcalde de La Paz, Luis Revilla, pidió a las autoridades de Achocalla y a los vecinos levantar el bloqueo. “Solo por perjudicar al gobierno municipal están dispuestos a generar un verdadero desastre ambiental. Llamamos al Gobierno y a la Policía a evitarlo. Debe desbloquearse el ingreso tanto para maquinaria como para los residuos que están a la intemperie en la ciudad”, señaló la autoridad mediante su cuenta de Twitter.

Por la noche envió un mensaje a la opinión pública en el que pidió nuevamente a las autoridades de Achocalla levantar el bloqueo e informó que “las autoridades competentes establecerán en el curso de las siguientes semanas hasta cuándo puede funcionar el relleno sanitario de Alpacoma. Esas decisiones serán cumplidas por el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz”, señaló la autoridad.

Página Siete / La Paz

