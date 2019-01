Las fotos de las mujeres que el reino saudita autorizó, con restricciones, a ver la final de la Supercopa italiana en el estadio

Así, el ejecutivo intentó acallar las numerosas críticas que circularon en los días previos. “Que la Supercopa de Italia se juegue en un país islámico donde las mujeres no pueden ir al estadio si no están acompañadas por hombres es triste: este partido no lo miraré”, afirmó el ultradrechista Matteo Salvini, ministro del Interior y hombre fuerte del gobierno.