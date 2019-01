Leo Dan agradeció que su música suene en “Roma” y esto le respondió Alfonso Cuarón

“Yo tenía una novia en aquel tiempo, a los 16 0 17 años. Estaba enamoradísimo de esta mujer. Me invitó a su cumpleaños. Pedí una chaqueta prestada. Me fui al cumpleaños y de entrada la chica me dice ‘qué bueno que viniste, te presento a mi novio’. ‘Tu novio soy yo’, le digo y cuando lo vi, bueno, vi que no tenía mucha competencia con él porque era alto, flaco y feo, le dije ‘te prometo que voy a tratar de olvidarte'”.