Líderes políticos y cívicos se reúnen en busca de unidad en defensa del 21-F

Los líderes cívicos de la oposición hoy se reunirán en la capital cruceña en el gran Encuentro Nacional por la Democracia y el Estado de Derecho convocado por la dirigencia de los comités cívicos de Bolivia y del Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade), en busca de concertar medidas de lucha en defensa del voto del ciudadano que dijo No a la reelección el 21 de febrero de 2016.

A la cita han confirmado cinco de los nueve binomios habilitados para participar de las elecciones primarias el próximo 27 de enero, que les permitirá pugnar en las elecciones generales. Sobre este proceso, ayer los vocales del Tribunal Electoral Departamental de Santa Cruz mostraron las papeletas que se usarán para la votación en esta elección.

El presidente del Comité pro Santa Cruz, Fernando Cuéllar, confirmó la asistencia de los candidatos de Comunidad Ciudadana, Bolivia dice No, Unidad Cívica Solidaridad, Partido Demócrata Cristiano y del Movimiento de Izquierda Revolucionaria. No participarán los de Movimiento Tercer Sistema (MTS) ni los del Partido de Acción Nacional Boliviano (PAN-BOL). Se conoció que para esta reunión también llegará el exviceministro y disidente del MAS Alejandro Almaraz, que está en el piquete de huelga de hambre de Cochabamba, aunque se anticipó que no podrá ser parte del plenario, porque no está en la lista de cívicos ni de los partidos.

Para la reunión que se realizará en el hotel Cortez, se sorteará el orden en que los líderes de los partidos políticos harán el uso de la palabra y también se dará un tiempo límite para sus intervenciones.

“Es el momento para que los partidos políticos den un mensaje al pueblo boliviano de que se están uniendo en una lucha, en una causa que es la democracia, el Estado de derecho y la defensa del voto ciudadano”, dijo el presidente cívico cruceño. Fernando Untoja, candidato a la Vicepresidencia por el MNR, indicó que respaldarán las determinaciones de acuerdo al debate que se tenga en esta reunión. Entre tanto Víctor Hugo Cárdenas, candidato a presidente por UCS, indicó que este escenario le permitirá poner sobre la mesa sus propuestas que han difundidos hace dos meses, entre ellas la votación simbólica en las elecciones primarias. En su caso solo habilitarán delegados para un par de mesas donde habrá un voto en cada una y los candidatos no emitirán su voto ni harán campaña electoral.

