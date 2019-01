Los abogados de Don Corleone

José Luis Bolívar Aparicio*

Hace unas cuantas columnas atrás hice referencia a algo por demás interesante y que, en lo personal, doy real valía porque este factor sostiene la verdadera dimensión e importancia de la palabra “libertad”.

Con la excepción de Haití, los himnos de los restantes 34 países americanos (me imagino que sucede algo similar en el resto del mundo, pero sólo me puse a investigar nuestro continente), tienen en su lírica como referente ideario principal al concepto de la libertad como el sueño más anhelado y el tesoro más preciado a conservar.

Las razones son por demás obvias, pero son también dignas de un breve análisis para poder entender por qué suceden con tanta cotidianidad situaciones que atentan contra este invaluable bien.

Según el diccionario de la RAL, la libertad es la Facultad natural que tiene el hombre de obrar de una manera o de otra, y de no obrar, por lo que es responsable de sus actos, Estado o condición de quien no es esclavo y entre otros varios conceptos, este que me gustó realmente mucho, Contravención desenfrenada de las leyes y buenas costumbres.

A un simple entender, la libertad no es otra cosa más que el derecho al libre albedrío, a decidir por uno mismo el camino a seguir y a disponer de sus prioridades y prerrogativas en beneficio propio, familiar y/o de la comunidad en la que se desenvuelve.

Pero como sucede en cualquier sociedad civilizada, la libertad de cualquier individuo, está supeditada al cumplimiento de ciertas obligaciones, lo que de por sí limita de alguna manera todo lo libre que pueda ser uno, puesto que como indican las buenas costumbres, los derechos de una persona, se acaban donde empiezan los derechos del vecino.

Por ello es que las normas y las leyes existen, y por eso es que es tan importante que los ciudadanos conozcan las mismas, sé de la molestia de informarse acerca de sus deberes y derechos y lo más importante de todo, tengan el compromiso moral y dedicado de cumplirlas, más allá de la existencia o no de un ojo vigilante.

Por todo ello, desde las primeras polis y desde el origen de la filosofía, es que otorgar y privar del beneficio de la libertad, ha sido signado a hombres, en primer lugar, letrados y en lo posible doctos, dado que la administración de la justicia tiene como finalidad primaria, el que el inocente jamás vea limitado su derecho natal de hacer lo que su conciencia dicte, cuando y como quiera.

Quien religue en estos ideales, debería estudiar el Derecho, y dedicar su vida al ejercicio de la abogacía, ya sea para litigar, acusar, defender o juzgar, todo ello en beneficio del cumplimiento estricto y cabal de la Ley y que sus congéneres confíen en que su Estado, cuida como oro el bien más añorado de sus ciudadanos.

Por todo ello, al terminar la secundaria, quienes opten por seguir la carrera de Dalence, deberían entre muchas otras cosas, al momento de postular a una universidad para ingresar a la facultad de Derecho, atravesar una serie de filtros que impidan a gente inepta, poder luego tener un cartón de abogado, y hacer con él todo lo contrario a lo que dictan sus postulados.

No existen los profesionales perfectos, como humanos que somos todos, proclives somos al error y todos hemos tenido que enmendar nuestras faltas alguna vez, unas más que otras sin duda, pero nadie debe estudiar para equivocarse a propósito o para tener el conocimiento y las herramientas necesarias para hacer todo lo contrario de lo que se espera, en el ejercicio de su deber.

Pero en nuestra querida Bolivia al parecer, existen ciudadanos que hacen difícil imaginar siquiera, cómo es que justamente se hicieron abogados, al igual que sucede con los sacerdotes pedófilos, estos jurisconsultos son la antípoda absoluta de lo que uno espera encontrar de una persona que ha estudiado leyes.

La sola idea de que existe la Asociación de Damnificados del Fiscal Quispe, le pone a uno la piel de gallina. Cómo es posible que la ciudadanía haya tenido que organizarse (en gran número, además), para poder defenderse de quien se supone, asumió el cargo para defenderlos y hacer prevalecer sus derechos. Este miembro del Ministerio Público, pensó que cuando juró como Fiscal, tuvo su bautizo de ingreso a una pandilla, y se trazó como meta, cometer la mayor cantidad posible de crímenes y seguramente si alguien se pone a contar la cantidad de procesos penales en su contra, debe estar a la altura de los más avezados delincuentes pertenecientes al hampa.

Otro personaje de reciente descubrimiento y gran repercusión mediática, es la ex jueza Patricia Pacajes, quien, junto a otros dos cómplices, los fiscales Edwin Blanco y Susana Boyán decidieron que un inocente, vea castrado su derecho básico a la libertad, simplemente porque una disposición política superior así lo determinó.

Sobre esta dama, no sólo sorprendieron su florido vocabulario, más digno de un barra brava que de un magistrado, sino ante todo, su falta de hidalguía, de honor, de valor civil para aceptar su error y asumir las consecuencias del incordio cometido, cuando le tocó juzgar y ella simplemente castigó, amparada en un cargo que le quedó inmensamente grande.

Y, por último, cuando se creía que ya se había visto todo, apareció el artista doctor Jhasmani Ramiro Torrico Lecler, como tan ufanamente él mismo aclara a una de sus víctimas que entre golpe y golpe, se entera la nueva modalidad de cobranza de este aprendiz de mafioso. Un golpeador profesional de la Cosa Nostra pasaría clases con semejante joyita, quien por cierto, no está inscrito en el Colegio de Abogados, pero eso sí, obtuvo su licencia para ejercer la profesión, en el Ministerio de Justicia.

Con estos tres ejemplos entre tantos otros, uno se pregunta, qué debe hacer la sociedad para defenderse de quienes se supone deberían defenderlo y cómo evitar que las universidades sigan licenciando a esta clase de fichas.

De manera urgente, los entes colegiados, las casas de estudios superiores y el Estado como tal, deben sentarse en una mesa y dejando la política de lado, planificar con grado de urgente, las medidas a tomar para que el derecho vuelva a ser recto, y que los ciudadanos de Bolivia vuelvan a sentir que su libertad está en las manos debidas, y no como sucede ahora, que cuando uno va al juzgado en lugar de saludar se persigna.

*Es paceño, stronguista y liberal