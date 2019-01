Los comportamientos que sacan de quicio a tus compañeros en el trabajo

Fotograma de ‘Enredos de oficina’.

El acoso laboral o ‘mobbing’ es una realidad cada vez más estudiada. Pero como en otras situaciones de abuso, pocas veces es reconocida. Sus diferentes tipos hacen que, en ocasiones, este fenómeno quede camuflado o bien se interpreta como algo que entra dentro de la normalidad. Por ello, se trata de una realidad sumergida construida en base a comentarios o actitudes que pueden pasar por ser simples bromas pero que van más allá. Si es tu caso, lo más importante es que acudas a un psicólogo experto o denuncies a tus jefes la injusta situación que estás viviendo.

Si estás en una reunión o en un ambiente informal con ellos, ni se te ocurra prestar demasiada atención al móvil

Aunque muchas veces la situación no es tan drástica y puede que os llevéis mal por ciertos aspectos. Brandon Smith, un famoso psicoterapeura del entorno laboral, analiza en ‘The New York Post’ las cosas que más molestan a tus compañeros de trabajo. Y puede que te sientas identificado, tanto para bien como para mal. Algunas de ellas se deben a la falta de madurez o inteligencia emocional, o incluso porque hay gente a la que no le importa nada de lo que hagas. Aquí van algunas de estas situaciones que tal vez asumas haberte encontrado.

Acaparar el baño

“Donde trabajo hay una mujer que se esconde en el baño, se sienta en el inodoro y empieza a usar Tinder”, asegura Phil, de 25 años, un ingeniero de sitios web que trabaja en Nueva York. Su oficina es una de esas que disponen de baños compartidos por ambos géneros, con lo que muchas veces está todo ocupado y no hay sitio para él. De igual modo, los cuchicheos tras sus puertas forman parte de esa clase de cosas que no deberías hacer a no ser que quieras que el resto de tus compañeros piensen mal o que estás aprovechando ese momento para ponerles verde.

Presta atención a tu teléfono

Si quieres decir algo urgente a alguien y estás en medio de una reunión, tan solo escríbele un breve mensaje para decirle que en un rato estarás disponible. Estar reunido con varias personas y prestar demasiada atención al teléfono es una muestra de que lo que tienen que decirte no te interesa lo más mínimo. “Es grosero, llega a afectar a la improductividad e incluso a la felicidad de los trabajadores”, opina Alyssa Geblard, asesora ejecutiva y experta en el área de marca personal. Esto también se puede extrapolar a cualquier situación cotidiana más allá del trabajo.

Foto: iStock.

Fingir para que te traten diferente

Cada persona es un mundo, y algunos trabajadores realmente necesitan estar cerca de las ventanas para sentir la luz del sol debido a problemas de salud, mientras que otros requieren de apoyo personal para calmar la ansiedad. Pero, claro, algunas de ellas pueden ser falsas, y en ese caso tarde o temprano te acabarán pillando. Además, a tus compañeros no les sentará nada bien. Fingir que necesitas algún tipo de ayuda especial o favor por parte de tus superiores y no demostrarlo con documentos médicos o justificantes del psicólogo puede redundar en una mentira gritada a cuatro voces que creará recelo entre tus colegas. Y seguramente no sea acorde a tus expectativas. No son nada tontos.

Síndrome de Diógenes

Si trabajas en una oficina y tienes tu cubículo atestado de enseres, puedes resultar muy molesto para los compañeros que estén cerca de ti. No es lo mismo el coleccionismo de objetos que pasar a ser un maniático. Vale que tengas fotos o recuerdos alrededor de tu ordenador, pero también ten en cuenta que de vez en cuando deberías ordenarlos o hacer limpieza, ya que no todos están dispuestos a soportar tu desorden.

Fuente: elconfidencial.com