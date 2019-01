Manuel Vázquez Montalbán: vida del autor que creó el único detective privado célebre en lengua española

Y un día, Pepe Carvalho se mudó aquí (leer la novela Quinteto de Buenos Aires). ¿Por qué Buenos Aires? Porque Manolo la conoció en el 84 “y me quedé fascinado. Sólo conocía tu ciudad por las películas de Sandrini y Mirtha Legrand. A pesar de que llegué en plena hiperinflación –¡cualquier argentino era un experto en dólares, plazos fijos, mesas de dinero! ¡Increíble!–, me deslumbraron las librerías abiertas hasta la madrugada, la capacidad de debate de la gente, y hasta la existencia de un guerrillero de terrible leyenda, Firmenich…, ¡que cree en la Virgen María! Si con todo eso no escribes una novela, es porque no eres escritor…”.