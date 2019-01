Médicos de La Paz afirman que están listos para hacerle frente al “grupo duro” del MAS

Dirigente Romero dijo que ahora los galenos están unidos con otros sectores para juntos “detener y poner un punto final a todas las agresiones que el gobierno realiza en contra de la población de Bolivia”.

Dirigente del Sirmes, Fernando Romero. Foto: ANF

La Paz, 24 de enero (ANF).- El dirigente del Sindicato de Ramas Médicas y Afines (Sirmes) de La Paz, Fernando Romero, dijo este jueves que el sector salud está preparado para hacerle frente al grupo duro del Movimiento al Socialismo (MAS), en referencia al nombramiento de Gabriela Montaño como ministra de Salud.

“La señora Gabriela Montaño que hoy en día es ministra de Salud, es la que nos ha enfrentado, es la que ha querido impulsar que se implemente a toda costa la penalización al acto médico, me refiero al Código de Procedimiento Penal, pero estamos preparados para ponerle un fuero también a este grupo duro del MAS”, manifestó Romero.



El gobierno y los médicos mantienen pendiente el diálogo sobre el Seguro Único de Salud (SUS), que los galenos rechazan por la falta de insumos, especialistas e infraestructura; mientras que el Ejecutivo remarca que la aplicación del seguro será de forma paulatina.



Romero dijo que ahora los galenos están unidos con otros sectores para juntos “detener y poner un punto final a todas las agresiones que el gobierno realiza en contra de la población de Bolivia”.



Indicó que la determinación conjunta con otros sectores es para luchar contra el proyecto de jubilación forzosa, por el reconocimiento del referéndum del 21F, para luchar por la no vulneración de la Constitución Política del Estado y por mejores condiciones para todos los sectores.

“Todas estas demandas ya son parte de un solo pliego que ha sido presentado al gobierno, que de no ser atendido, estaremos yendo a un paro indefinido entre todos los sectores en todo el país; si el gobierno no responde en siete días, estaremos movilizándonos en forma indefinida”, apuntó.



Sobre la Acción Popular que impide a los médicos paralizar el servicio de salud, reiteró que la rechazan porque con este mecanismo “el gobierno tiene el propósito de detener, destituir y perseguir a todos los dirigentes y profesiones en salud”.

