Mesa, Ortíz y Cárdenas asisten a cita de cívicos y del Conade en Santa Cruz

Los cívicos de Bolivia y el Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) exigen la inhabilitación de los candidatos del oficialismo Evo Morales- García Lunera, y la renuncia de los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE

Mesa, Ortíz y Cárdenas confirman presencia en cita de cívicos y del Conade en Santa Cruz





Una conferencia de prensa de los cívicos y del Conade en Cochabamba.





Los candidatos a la presidencia Carlos Mesa, Oscar Ortíz y Víctor Hugo Cárdenas confirmaron su asistencia a la reunión convocada por cívicos y el Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) para decidir este jueves los lineamientos políticos y acciones contra la repostulación del presidente Evo Morales.

“Lo que sé es que confirmó la mayoría (…) no puedo decir el 100% porque no tengo la información pero con que acuda la mayoría para nosotros es importante”, dijo el rector de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) y dirigente del Conade, Waldo Albarracín, en una entrevista en el programa nocturno Que No Me Pierda de la red Uno.

Albarracín fue quien confirmó la asistencia de Mesa, Ortíz y Cárdenas. Para las elecciones primarias fueron habilitados ocho frente de oposición.

La convocatoria a los líderes políticos de oposición responde a un cambio de estrategia en lucha contra la repostulación y la defensa del referéndum del 21 de febrero de 2016, cuando triunfó con un estrecho margen el No a una nueva candidatura de los actuales mandatarios Morales y Álvaro García.

Albarracín advirtió que el “potenciamiento autoritario del Gobierno” a futuro generará mayor grado de conciencia en la población y en los líderes políticos. “Esperemos que dé lugar al despertar de la conciencia y que dé paso a un frente único”, remarcó.

El 8 de enero las representaciones cívicas y el Conade optaron por cambiar de estrategia y convocar a líderes políticos a una reunión para unificar la lucha contra la repostulación del Presidente.

La convocatoria fue aprobada por representaciones cívicas como de La Paz, Potosí, Oruro, Tarija y Chuquisaca. Exigen la renuncia de los vocales del Tribunal Supremo Electoral; la abrogación de la ley de Organizaciones Políticas y la anulación de la resolución de habilitación de los candidatos Evo Morales-Álvaro García. (16/01/2019)

La Razón Digital / Paulo Cuiza / La Paz