Militares, esclavos y el “muerto por su esposa”: historias de epitafios detrás de la iglesia más antigua de Uruguay

No pudieron. La resistencia del pueblo carolino fue tenaz y poética. Obligaron a las ofensivas británicas a renunciar a la conquista y replegarse en Maldonado. La historiadora local lo convalidó: “En verdad, los ingleses no estaban interesados en San Carlos, pero es cierto que no entraron, que no hubo invasión. La resistencia se produjo en el Combate de la Loma de Ortiz en un enfrentamiento entre ingleses y españoles donde muere el comandante Abreu”.