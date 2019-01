Nadie llega ni a los talones de nuestro licenciado

Ovidio Roca

Memoria para una Tesis: La cultura en la época plurinacional y el paradigma q’ananchiri.

Los bolivianos tenemos el privilegio de tener un Licenciado y Master en maniobras envolventes y lenguaje enrevesado; el que por su turbidez y pueril sofisticación es calificado por algunos envidiosos de “alinerado”. A pesar de ello el Licenciado haciendo gala de su reconocida modestia y magnanimidad obvia a los ignaros y persevera en su misión de ilustrar y clarificar el mundo para nosotros el pueblo llano, son las siguientes algunas de sus últimas proposiciones y enseñanzas:

Pueril incompetencia y torpeza de los opositores.

“Todos los opositores se aplazaron, son un grupo de inútiles”.

Cuando le preguntan si el Gobierno está pensado en romper de manera definitiva relaciones con los EEUU, indicó que no!: “Porque nos es muy útil como campaña, estén o no, tengan aquí una delegación diplomática igual conspiran, igual creen que nos pueden dar lecciones de democracia, y como son tan torpes, nos ayudan también en su torpeza”.

Explicación magistral de las diferencias entre los homo sapiens y los primates opositores.

“Pero fíjese cómo son estos señores de la oposición. Les falla lo que es lo básico del pensamiento humano, la capacidad predictiva. La capacidad de adelantarse; eso nos diferencia a los homo sapiens de los primates. Mis opositores juegan a una capacidad predictiva de la semana. Y en la lucha política uno tiene que jugar con algoritmos de predicción del futuro, de un mes, de un año y de tres años”. Linera

Por el tamaño de su cerebro los conoceréis

El Licenciado desde la cumbre de su intelecto y con una mesurada actitud de displicencia y desdén, califica a los opositores del “Bolivia dijo No” como de cabeza hueca.



“Pequeños grupos opositores han empezado con su actitud de provocación gritando “Bolivia dijo No” en la Sesión de Honor de Cochabamba. Pero el tamaño de sus gritos es el tamaño de su cerebro, el tamaño de sus insultos es el tamaño de su programa de gobierno. Ayer, la oposición ha mostrado la envergadura de lo que proponen y la democracia a la que nos quieren llevar, una democracia de imposición, una democracia del griterío, una democracia del insulto y una democracia de la intolerancia, son unos intolerantes. Esta actitud es propia de los fascistas y lo único que hizo ayer la oposición es desnudarse tal como es, es decir, cero ideas, cabeza hueca y con una percepción de democracia reducida”.

Tête à tête con la Pachamama



“Hoy Bolivia bate récord. Se ha perforado a 7.800 metros, es decir 7,8 kilómetros, aún no conocemos los resultados, pero si la Pachamama es generosa con Bolivia, esto es una revolución. Aún no los sabemos, están estudiando las arenas. El pueblo no debe preocuparse hay gas, va a haber muchísimo más gas si la Pachamama nos sonríe en Enero”. Jallalla!

Mientras la idease llenaba de luz; Vino el eclipse a desmentirla.

4/1/19 j.ll.folch



