Niños viven colorida y luminosa bienvenida a la avant premiere de ‘Cómo entrenar a tu dragón 3’

Pintacaritas, manillas fluorescentes y golosinas fueron entregados a los niños que participaron de la función especial de esta producción.

Multicine abrió sus puertas en La Paz y Santa Cruz, para recibir a más de 600 invitados entre las dos ciudades, para la avant premiere de la película animada ‘Cómo entrenar a tu dragón 3’, que se realizó en Multicine de estas ciudades. En Santa Cruz, el ingreso a las salas estuvo decorado creativamente, los niños atravesaron por un colorido túnel que simulaba el mundo mágico de Chimuelo y su amigo Hipo.

En el lobby pudieron disfrutar de pinta caritas que dibujaban para los niños coloridas figuras inspiradas en la película con pintura fluorescente que se apreciaba dentro del tunel. Los pequeños, también recibieron golosinas y manillas fluorescentes, además de la edición especial para colorear de El Debercito, esto le dio un toque pintoresco a la función.

Sinopsis. Hipo y Chimuelo finalmente descubrirán sus verdaderos destinos: ser el jefe del pueblo y gobernante de Berk, a lado de Astrid y ser el dragón líder de su propia especie.

Como ambos se convierten en líderes, pondrán a prueba los lazos de su relación como nunca antes, ante la amenaza más oscura que han enfrentado, así como la aparición de una furia luminosa.

El dragón y su jinete pelearán juntos para proteger aquello que han atesorado desde siempre.

Título original: How to train your dragon: The hidden world

Título en español: Cómo entrenar a tu dragón 3P

Género: Comedia, animación, aventura

Dirección: Dean DeBlois

Guion: Dean DeBlois

Música: John Powell

Productora: Dream Works

Reparto: Mark Wahlberg, Rose Byrne, Octavia Spencer, Isabela Moner, Iliza Shlesinger, Eve Harlow, Tom Segura, Tig Notaro, Julie Hagerty, Britt Rentschler, Gary Weeks, Allyn Rachel, Randy Havens, Carson Holmes

Productora: Paramount Pictures