Observación de la OEA: ¿Aval al dictador en Bolivia o defensa de la democracia?

No se encuentra precedente de observación de elecciones primarias por la OEA. El Manual para las Misiones de Observación de la OEA define “elecciones democráticas” cuando son “inclusivas, limpias y competitivas y constituyen el medio de acceso a los altos cargos públicos”. En términos de la CDA y del reglamento de observación, las elecciones primarias de Bolivia NO cumplen ninguna de las “condiciones básicas” porque participa Evo Morales un NO candidato, no se respetan los derechos de los votantes, no hay imparcialidad y no hay posibilidad de “elegir”. Nadie compite con nadie, solo habilitan al dictador y su candidatura nula.