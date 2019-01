Oficial: ‘Chavo’ Salvatierra quedó fuera del Dakar 2019

Juan Carlos Montaño – Lima

El boliviano quedó fuera de carrera en Perú. La organización una vez más impidió que el piloto realice la inspección administrativa este domingo en el último plazo. El nacional y su equipo volverán al país en las próximas horas.

Fuente: diez.bo

“Chavo” Salvatierra queda fuera del Dakar 2019

La organización del Dakar 2019 dejó fuera de la competención al piloto boliviano Juan Carlos “Chavo” Salvatierra.

Salvatierra informó sobre esta determinación a través un mensaje en su cuenta de Twitter, señalando que la organización de este rally ha contraviniendo su reglamento y también expresando su tristeza por esta decisión

Les escribo para informarles oficialmente que la organización del @dakar, contraviniendo su reglamento y el reglamento de la @FIM_live, nos ha dejado fuera del Rally Dakar 2019. Hoy es un día triste para mi país, mi equipo y el deporte en general. pic.twitter.com/OQZ3VD59iL — Chavo Salvatierra (@chavo_mx1) 6 de enero de 2019

En pasados días, La Amaury Sport Organisation (ASO) observó el cuadriciclo del piloto y apuntó a que el boliviano no pueda participar de la competencia debido a que el vehículo no es de ‘series’, es decir que no hay un mínimo de 200 fabricadas.

Salvatierra argumentó que el vehículo ya corrió el Dakar -el holandés Koolen la usó en el 2018-, y él mismo compitió en el Desafío Inca con esta Barren Racer. Salvatierra aseguró sentirse discriminado ante esta situación.

El boliviano no tuvo éxito en su último intento de convencer a los organizadores del Dakar 2019, luego de dos jornadas en las que el piloto insistió en que la organización revise detalladamente sus reglamentos.

Los Tiempos