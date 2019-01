Peñaranda: El Gobierno no apela a la Ley de Imprenta porque yo saldría victorioso

Entel anunció un proceso penal contra el periodista Raúl Peñaranda, pese a que en La Paz hay un Tribunal de Imprenta que está conformado por 40 integrantes.

La empresa estatal Entel anunció el inicio de un proceso penal en contra del periodista Raúl Peñaranda, director del portal Brújula Digital, por una nota que hace referencia a la contratación supuestamente irregular de empresas de seguridad que no cuentan con licencia de funcionamiento.

Pero llama la atención que Entel opte por la justicia ordinaria e ignore la Ley de Imprenta que fue elaborada justamente para atender estos casos. A juicio del también exdirector de Página Siete, el Gobierno –al que considera que está detrás de todo esto– no cumple con la norma porque sabe que un Tribunal de Imprenta es independiente y no puede controlado, como lo hace, mencionó, con los jueces de la justicia ordinaria.

La Paz cuenta con un Tribunal de Imprenta que está conformado por 40 integrantes, entre ellos también se encuentra el propio Peñaranda. Éste tiene el objetivo de juzgar delitos relacionados a la actividad periodística.

Página Siete Digital conversó con Peñaranda sobre este caso y estas fueron sus respuestas a las interrogantes relativas al proceso penal anunciado por Entel.

¿Consideras que la finalidad del proceso penal anunciado por Entel es acallarte o crees que tiene otros fines?

Yo creo que es una forma de amedrentarme, pero al ser una empresa estatal esto también es algo, es una iniciativa del Gobierno y obviamente lo que se busca es afectar a todo el gremio periodístico a través de un juicio penal contra uno, en este caso contra mí.

¿Por qué crees que el Gobierno no apela a Ley de Imprenta en este caso?

No apela a la Ley de Imprenta porque yo saldría victorioso y el Tribunal me encontraría la razón porque es independiente, porque son personas honorables que no están controladas por el Gobierno. El Gobierno sí puede controlar a los jueces de la justicia ordinaria, donde puede manipular, en cambio no puede hacer lo mismo en el caso de un juicio de imprenta.

Si se apelara a un Tribunal de Imprenta, ¿crees que Entel tiene los argumentos para que le den la razón en este caso?

Nuestra nota está bien sustentada, es breve, de un tema que aparentemente puede no ser tan importante. Es una nota muy normal y administrativa, casi de rutina, bien sustentada en las normas que son muy claras. Para hacer licitaciones de empresas de seguridad se debe contratar a empresas con licencias de funcionamiento y Entel omite eso en sus licitaciones, no se sabe el porqué. No hay dónde perderse. Es una norma vigente y explícita. Cada licitación tiene que incorporar este requisito para empresas de seguridad y ellos no lo hacen y no hay dónde perderse. Simplemente yo por eso veo que esto es una forma de amedrentamiento. Primero me dan una carta para retractarme, si no lo hago me amenazan con denunciarme penalmente. Llega una segunda carta ratificando el proceso penal, todo esto me da a entender que esta es una forma de amedrentarme.

Entel te acusa de que dañaste su imagen con la nota publicada en Brújula Digital ¿Estás de acuerdo con ello? ¿Por qué?

No nos fijamos si hacemos daño o no hacemos daño o beneficiamos o no beneficiamos. Los periodistas damos a conocer temas relevantes. Si Entel viola una norma sobre contratación de empresas de seguridad, quién sabe qué otros temas habrá sin cumplir la norma, eso no es responsabilidad del periodista. El problema es que Entel no cumpla una norma. Si quiere mantener bien su imagen, debe cumplir con todas las normas en caso de licitaciones y en todos los casos.

Este es un año electoral y se da este mensaje a un periodista, que se le iniciará un proceso penal que no tiene base y no se va a la Ley de Imprenta. Esto no es una señal a Brújula Digital, sino a todos los periodistas en un año electoral. Lo que desean es iniciar o dar una señal de amedrentamiento y tratar de asustar a los periodistas.

Te parece curioso que sea la propia notaria que vaya a tu casa para entregarte esta carta de Entel

En todo caso el que tenía que enviar esa carta con su propio mensajero es Entel. Está bien que hagan notariar la carta en una notaría, está bien que lo haga, pero quien tiene que traer es la empresa interesada Entel, pero que venga la notaria en persona… fueron dos visitas, alguien que vino en la mañana a detectar mi domicilio, me tocaron la puerta y en la tarde volvieron con la notaria para entregar la carta, entonces realmente es algo por lo menos inusual, esto no suele suceder, no es algo que sea normal que la notaria venga a entregar. Yo entiendo que la notaria haga su trabajo y notarice y que ella misma venga o le pidan. Ella tiene su oficina en la calle Genaro Sanjinés y atravesó toda la ciudad hasta Mallasilla (donde está el domicilio de Peñaranda). Me parece muy raro y es parte de esta intencionalidad de amedrentamiento.

