Policía interviene ocho casas de empeño en La Paz y halla gran cantidad de productos robados

Intervino negocios en la calle Figueroa y la avenida Buenos Aires. Los propietarios no pudieron explicar el lugar de procedencia de los productos que ofrecían.

El conjunto de elementos comerciales secuestrados durante la requisa de ayer en las calles Figueroa y la av. Buenos Aires, Foto: Ángel Guarachi

En el marco del plan de seguridad de Tukuy Rikuy de la Policía Boliviana, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) intervino este jueves ocho casas de empeño en La Paz y secuestró de varios equipos electrónicos luego que los propietarios no lograron justificar su procedencia.

El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), coronel de Jhonny Aguilera, dijo que el 84% de los artefactos decomisados, entre ellos computadoras, celulare y cámaras, provienen de la activada delictiva.

‘‘El 84% de estos bienes proceden de la actividad como son robo agravado que suceden en las calles o domicilios. Estamos seguros de que son de robo. Tenemos está afirmación porque cuando hemos intervenido estas ocho casas, ninguna de ellas tenía ningún tipo de documento, ni de la persona que había entregado ni del bien en sí mismo’’, declaró al medio estatal BoliviaTV.

El jefe de la División de Propiedades, mayor Juan José Durán, dijo que la Policía maneja la hiopótesis de que estas casas de empeño incurren en el delito de receptación de productos robados, ya que funcionan en medio de muchas irregularidades y sin el suficiente control..

Laptops, tablets y demás artefactos secuestrados por la Policía.

‘‘Ellos conocen la normativa, son asesorados, tienen sus sindicatos. Estas casas de empeño no tributan, no tienen licencia de funcionamiento. Estas casas comerciales no acatan ni cumplen ningún ordenamiento jurídico, no tienen ningún tipo de fiscalización. Este tipo de negocios están desprovistos de toda normativa regulatoria’’, afirmó en declaraciones a la red Unitel.

En el operativo realizado ayer las ocho casas de empeño ubicadas en la calle Figueroa y la avenida Buenos Aires, dijo que se incautaron ‘‘200 equipos de celulares, laptops, tablets. Aparte de las garrafas, lavadoras, radios de comunicación de radio taxis, un 80 o 90% de esa mercadería es producto de ilícitos: de atracos, de robos’’.

Durán concluyó que estas casas de empeño son una ‘‘vitrina de la delincuencia’’ y las personas dedicadas a esta actividad ‘‘coadyuvan al círculo de delincuencia’’. Dijo que la mismas están en crecida porque la población ayuda a que se fortalezcan con la compra de los artefactos que obtienen.

‘‘(Existen) porque ha crecido la demanda, la población acude, prefiere cosa de segunda mano. Y está coadyuvando a la inseguridad ciudadana’’, aseguró. (04/01/2018)

La Razón Digital / Jaime Soto / La Paz