Predicciones 2019 por Josie Diez Canseco, signo por signo

¡Descubre qué te depara el destino para el 2019 con las acertadas predicciones de Josie Diez Canseco, signo por signo!

ARIES

Este es un año de nuevas propuestas, estás terminando ciclos karmaticos, aprendizajes, situaciones que tenías que vivir para transformar, para renovar, para realizar muchos cambios que tenías pendientes, pero para bien. Este nuevo año llegan para para ti, la transformación, cambios y sorpresas favorables que te beneficiarán en todo aspecto. En el trabajo y en tus proyectos brillarás, simplemente tienes que confiar y dejarte llevar. La realización gracias a Júpiter, el planeta de la expansión, te acompañan este año, conocerás personas nuevas que te apoyarán que te ayudarán a sacar adelante tus ideas, tu esfuerzo y todo lo que quieras concretar, por fin por fin empiezas avanzar y a salir Aries. En el amor va a ser un año de nuevas ilusiones, si no tienes pareja vas a tenerla, vas a formalizar te vas a sentir más estable. Es importante que trabajes en saber escuchar, en no ser impulsivo y en la amistad. Los que tienen pareja, va a ser un año de crecimiento, de compromiso, más estable, formalizar una relación y hacerla crecer. Todo lo vinculado con el extranjero este año Aries te favorecerá. Tu número de suerte, el que vibrará contigo será el 17 y el arcano que te acompaña es la rueda de la fortuna que dice: todo fluyó, todo caerá por su propio peso, los retrasos Aries para ti terminaron aprovecha las oportunidades.

TAURO

Este es un año dónde vas a buscar estabilidad, vas a querer proteger tu dinero y vas a optar por no tomar decisiones apresuradas, pero en realidad tienes que tener mucho cuidado con eso Tauro porque vendrán oportunidades que se te pueden pasar por miedo a arriesgar y en realidad va a ser un año donde deberías tratar de arriesgar en algunas situaciones y oportunidades nuevas que se van a presentar para ti. Laboralmente debes tener cuidado con tu entorno, debes soltar y dejar algo que no valía la pena para optar por algo nuevo y eso es lo que te da miedo porque no te gustan los cambios, pero esos cambios que vienen para ti van a ser fructíferos, van a ser buenos. Un cambio de trabajo, cambio de rubro o cambio de una situación de negocio que tú temes pero a la larga te dará abundancia y estabilidad económica. Tu esfuerzo se verá reflejado en tu incremento económico. Los que tienen pareja, dejas las desilusiones y situaciones del pasado que te hicieron sufrir, va a ser un año activo y positivo para ti. Socialmente van a ver cambios muy agradables, te reencontrarás con personas que hace mucho no veías que te van ayudar a encontrar la estabilidad que necesitabas. Los que tienen pareja, es un año donde se va a trabajar mucho en la relación, es importante no perder el control en cuestión a discusiones y situaciones difíciles que negarás, acá la clave del éxito para el amor para los que tienen pareja es no perder el control saber escuchar y buscar la estabilidad. Año de oportunidades, año de cambio año donde todo fluirá y caerá por su propio peso a tu favor, donde vas a sentirte contento y feliz con respecto a tu entorno amical y social porque te abrirá puertas.

El arcano que te acompaña este año es el loco que te dice lo siguiente: situaciones inesperadas vienen a ti qué te traerán felicidad, déjate llevar, arriesga, vive el momento, porque inesperadamente sucederán muchas cosas favorables en tu vida cuando menos lo esperes. Recuerda que vas a vibrar con el número 3, Tauro.

GÉMINIS

Un año donde tienes que ser flexible y aprender a escuchar a los demás debes entender que no todos van a pensar igual que tú. Siempre habla con la verdad y se discreto en tus proyectos, puedes tener algunas personas envidiosas a tu alrededor que querrán robar tus ideas. Lo importante es abrirte, escuchar consejos, mantener discreción en tus proyectos y creer en ti y así el éxito te acompañará. En cuestión laboral y proyectos surgirán cambios, vas a poder avanzar como tú querías y dejarás de dudar. El problema contigo es lo indeciso qué te pones cuando hay que avanzar, escoger un camino es difícil y esta vez vas a tener que escoger entre varios caminos. Este nuevo año analizarás mucho, tu mente es brillante pero tu defecto es la duda y tendrás que definir para no perder oportunidades. Los que tienen pareja, a comienzos de año van a estar bastante temperamentales con ganas de pelear y no debes de perder el control. Tu pareja va tenerte mucha paciencia, va a soportar muchísimo y va a comprender que necesitas atención y afecto. Para los que no tienen pareja, cambios inesperados en tu vida sentimental, una persona del pasado reaparece, ella reconoce que te hizo sufrir muchísimo y está muy arrepentida. Te sorprenderá no sentir lo mismo, pero esta vez te llenarás de seguridad y sabrás hacia dónde te diriges. Te darás cuenta que hay otras oportunidades y es posible que establezcas algo nuevo y muy interesante para ti. Decisiones, éxito, análisis y cambio. El amor definitivamente llega a tu vida sólo tienes que tomar las cosas con calma, aprender de los errores del pasado para que esta vez sea diferente en todo sentido.

Este año te acompaña el arcano de la muerte, no le tengas miedo pues representa un cambio importante, una transformación que te va ayudar a ver cosas que no veías, vas a transformar tu mente, tu espíritu, te vas a sentir abierto, libre. Los cambios que necesitabas y que buscabas se concretarán a tu favor y el número que vibra contigo este año es el número 6.

CÁNCER

Es un año de nuevos comienzos, te vas a sentir inspirado, emocionado, compartirás el cariño de otros pues será tu motor para poder avanzar. Tu intuición va a ser clave en todo lo que decidas, recuérdalo siempre así que confía en ella. Si bien va a ser un año competitivo tú no te compares con los demás, no mires al costado, sé tú mismo. Va a ser un año trabajoso de muchas cosas que hacer pero si crees en ti mismo lo vas a concretar. Laboralmente vas a avanzar lento por eso no debes de perder la confianza y la paciencia. Será un año donde pondrás en orden situaciones legales y documentarias que te van ayudar a estabilizarte y a recuperar un patrimonio, una casa, una herencia o un dinero. Ese beneficio material llegará y se hará justicia en cuestión a cualquier situación legal que tengas.

Los que no tienen pareja, hay que hablar con la verdad y no hay que esperar tanto de los demás. Te deshaces de una persona mentirosa que de alguna manera te quiso embaucar con sus mentiras, con sus comentarios, con su coqueteo y te vas a dar cuenta cómo es. Entablas una relación sentimental diferente con alguien que te va a dar seguridad y es muy probable que ya conozcas a esa persona. Los que tienen pareja, es un año encantador para ti, totalmente positivo, van a tener metas materiales juntos que se concretarán poco a poco. No te desmoralices si no sale exactamente cuando tú quieres. Hay proyectos y planes que harán juntos y se darán con mucho esfuerzo pero lo lograrán. Debes tener mucho cuidado en no dejarte influenciar por comentarios de otros porque podrían ser buenos o malos y aun así confundirte. Recuerda Cáncer, utiliza tu herramienta máxima que es la intuición, esa es la que te va a llevar siempre a la verdad y a las mejores decisiones. Este año te acompaña el arcano de la Estrella, un arcano maravilloso porque te abre nuevas oportunidades, nuevas ilusiones, nuevas esperanzas, esa puerta que creías en algún momento cerradas e imposibles de abrir se abren para ti, así que confía, ábrete a lo nuevo, a la esperanza, porque llegan muchas bendiciones para ti. Este año te acompaña la vibración del número 17.

LEO

Este año tu carisma y habilidad expandirá tus horizontes para lograr que los demás te sigan, vas a ser un gran líder en lo que te propongas, tendrás de alguna manera un gran encanto para hablar, para explicar y así concretar lo que tú quieres con el apoyo que necesitas. Será un año donde avanzas dónde vas a tener otro tipo de energía, más fuerte, más estable y con más ganas de seguir adelante Leo. Será un año donde se van a multiplicar tus ingresos. Ten cuidado con los excesos porque vas a tener mucho trabajo y vas a querer más. La ambición puede tentarte y luego hacerte sentir agotado, debes saber tomar tus decisiones emocionales de una manera más equilibrada. Es un año próspero donde tu creatividad va a brillar en cuestión a tu trabajo. Si estás buscando un ascenso lo consigues, si estás buscando un negocio propio también se dará. Todo será con mucho esfuerzo y con tiempo porque las cosas no serán tan rápidas. Va a ser un año donde sembrarás y va a ser maravilloso porque después esa cosecha realmente la vas a disfrutar. Los que tienen pareja, unión, diálogo y paciencia, no reprimas tus emociones pero tampoco presiones a la otra persona, es muy importante este año Leo trabajar en el espacio del otro para que todo fluya en favor de ustedes. Los que no tienen pareja, no te aferres a una situación pasada, si bien esta persona insiste y te busca y de ahí se va, no hay estabilidad, piensa quién te conviene y quién no, aprovecha las nuevas oportunidades que se van a presentar en distintas ocasiones en tu vida, sobre todo en el aspecto laboral, ya que podría aparecer alguien muy interesante para ti, así que debes poner mucha atención. Año de brillo, de habilidad y encanto, mucho trabajo, incremento de dinero, fluye el diálogo y la comunicación, no se debe perder la paciencia ante ninguna situación emocional. Te acompaña el arcano del Mago este año. El Mago te dice que tienes el encanto y la habilidad para lograr todos tus objetivos, tienes todos los recursos y vas a poder concretarlos así que confía en ti porque este año vas a ser muy versátil y con ello lograrás todo lo que te propongas. El número que vibra para ti este año es el número 1, así que vas a ser el primero en todo.

VIRGO

Año donde concretas con fuerza tus proyectos. Hay mucho trabajo, tienes que buscar la estabilidad y no salirte del camino del rumbo porque si no podrías perder. La clave es la paciencia pues podrías querer las cosas rápidamente y eso no ayudar, aprovecha la creatividad e ingenio ya que eso te dará la estabilidad que tanto buscas. Vas a tener que tomar decisiones importantes a nivel familiar, así que escucha los pros y el contra para ver qué es lo más favorable para todos. Laboralmente es un año estable donde si trabajas para alguien te van a dar reconocimientos importantes gracias a tu esfuerzo y a tu actitud. Habrá crecimiento, ya sea de dinero o un ascenso. De igual manera te vas a sentir más importante y te vas a sentir reconocido. Si estás pensando hacer cambios para bien en un proyecto o negocio, lo vas a lograr, porque va a ser un año de nuevos inicios para ti dónde habrá más dinero y por fin te vas a sentir más tranquilo. Los que tienen pareja, comienzas el año sintiéndote un poco resentido con tu pareja o con la relación, el problema es que ambos se dejan llevar mucho por comentarios de terceras personas que los hacen pensar negativamente y es importante escuchar al otro antes de sacar conclusiones. Los que no tienen pareja, va ser un año donde vas a buscar la estabilidad pero cuando la dejes de buscar aparecerá, en algún momento vas a creer que tienes mala suerte pero en realidad no la tienes es tu soledad que te hace pensar mal. Pronto aparecerá una persona ideal para ti y cuando menos lo esperes, pero tienes que soltar y tienes que dejar de pensar que la suerte no es para ti o que no existe. Este año te acompaña el arcano de la Emperatriz y te dice la paciencia es la clave de todo, las cartas están echadas y te dice que lo bueno, que lo fértil, que lo productivo viene a tu vida sólo tienes que saber esperar. Vibras este año con el número 3.

LIBRA

Este es un año donde debes de utilizar mucho tu intuición y tu análisis para cualquier tipo de convenio alianza, contrato, sociedad o hasta compromiso. No tomes decisiones apresuradas porque te puedes arrepentir, tienes que comenzar el año siendo más positivo, tu mente a veces te traiciona y piensas de una manera muy negativa. Eso te hace perder la perspectiva y no ves lo bueno que tienes al frente y hay cosas muy buenas que vas a tener al frente este nuevo año. En cuestión a tu vida productiva, laboral y profesional habrán reconocimientos importantes que llegarán y te vas a sentir satisfecho. Realización material luego de un período complicado y difícil que has estado viviendo, vas a tomar decisiones importantes en cuestión a tu dinero y en cuestión a tu trabajo que van a ser muy acertadas por eso confía en tu intuición que va a estar bien aspectada. Los que tienen pareja, luego de un distanciamiento y después de haberlo analizado, quieres esforzarte para recuperar la relación y lo lograrás. Pero lo más importante para este año es no volver a cometer los errores del pasado y tú sabes cuáles son. Si tu rectificas todo se transforma y a tu favor. Los que no tienen pareja, has estado firme y no te has querido involucrar, no has querido sufrir más pero tienes la oportunidad del amor nuevamente en tu vida así que aprovéchalo y no te detengas por situaciones pasadas que te han enseñado pero que no debes que seguir cargando. Este año te acompaña el arcano del Mundo que es la realización, vas a tener el mundo a tus pies, tu entorno te va ayudar, te va a favorecer, te va a apoyar, vas a brillar, vas a lograr conquistar sólo tienes que creer en ti y lo tienes que sentir en tu corazón. Vibras este año Libra con el número 21.

ESCORPIO

Este es un año de mucho trabajo donde tienes que cultivar la confianza en ti mismo porque la has estado perdiendo por tensiones que aparecieron inesperadamente que superarás con paciencia. Año donde se te empiezan abrir las puertas y vas a tener que tomar decisiones importantes que afectarán tu economía, así que déjate llevar por tu intuición porque lograrás esos objetivos económicos de manera favorables si solo confías en ti. Va a ser un año de trabajo, de apoyo, de paciencia, porque definitivamente van a surgir muchos retrasos en el camino y eso te puede quitar las ganas o desmoralizarte, pero en realidad es algo pasajero para que tú aprendas a tener tolerancia, aprendas a dejarte llevar por tu intuición y a saber que todo es cíclico y que pronto llegará lo que tú estás sembrando, simplemente debes de tener paciencia. Los que tienen pareja, recuperas la confianza de la relación, es un año donde hay que pensar mucho antes de hablar porque a veces podrías ser muy hiriente y eso no te favorece, pero si logras la calma será un año de crecimiento y productivo para tu vida sentimental. Para los que no tienen pareja, emociones, conquistas, romances y alguien en especial aparecerá para ti la segunda mitad del año, toma las cosas con calma porque por momentos te vas a sentir un poco solo pero es momentáneo. Los escorpio están acompañados este año por el arcano de La Fuerza y te dice que tu esfuerzo va a ser recompensado, nunca pierdas el control, cree en ti porque vas a brillar, simplemente confía ábrete a nuevas ideas, ábrete a probar lo nuevo, no siempre va pasar lo que tú piensas, la flexibilidad te va ayudar a experimentar nuevas alternativas, nuevas situaciones, a ser más creativo y así avanzar en tus proyectos y en tu vida. Este año el número 11 vibra contigo Escorpio.

SAGITARIO

Vas dejando malos entendidos en el camino, te das cuenta que te has equivocado. Nunca es bueno juzgar a nadie y tampoco dejarte influenciar por terceras personas. Es un aprendizaje lo que estás recibiendo porque será un año para retomar vínculos, relaciones y amistades que en algún momento sufrieron algún percance, algún distanciamiento, alguna mala interpretación, pero esta vez lo quieres recuperar y lo logras. Es un año donde también vas a concretar muchas cosas y vas a poder brillar gracias a tu esfuerzo y experiencias, todo eso, lo complicado, difícil o negativo que experimentaste en el pasado esta vez te sirve para brillar. Va a ser un año laboral dónde vas a avanzar, dónde vas a ser creativo y donde el obstáculo podría ser que no confíes en ti mismo, porque eso es lo único que puede retener tu éxito ahora. El aprendizaje es no dejarte influenciar tanto por los demás, simplemente creer pero en ti. Los que tienen pareja, tu pareja busca la sinceridad, busca compromiso, busca la estabilidad y lo va a conseguir contigo. Los que no tienen pareja, ya es hora de tenerla y tendrás la oportunidad. Has experimentado situaciones complicadas, has tenido una ruptura, has tenido una separación pero conoces personas nuevas que te van a alegrar, que te van a cambiar la manera de pensar y que te van a enseñar muchas cosas, así que simplemente tienes que estar atento. Año donde concretas, año donde te liberas, año dónde conoces y te acompaña el arcano de La Papisa que te dice analiza siempre todo antes de actuar, no seas impulsivo, tu intuición te va a guiar por el mejor camino, se discreto cuando tengas que serlo, no confíes tanto en los demás tienes que reconocer y saber en quien confías realmente este año. Vibras entonces con el número 2, Sagitario.

CAPRICORNIO

Este es un año lento pero seguro donde tienes que trabajar mucho en tus objetivos, para conseguir la realización material, económica que estás buscando. Vas a trabajar, a esforzarte, habrá nuevas responsabilidades y nuevos comienzos. También luego de un largo periodo de esfuerzo y de trabajo por fin empiezas a ver el avance. Recuerda que Saturno tu regente está en tu signo en estos momentos y esto pasa cada 29 años y este planeta te obliga a restructurar, a ordenar, a tener paciencia, a saber cuándo avanzar y a saber cuándo tomar las mejores decisiones. Pero tú manejas y sabes trabajar con tu regente, así que lo vas a hacer, con esfuerzo y con paciencia. Será un año donde al principio te vas a sentir un poco inestable a nivel laboral o profesional pero luego te vas encaminar, va a ser un año definitivamente competitivo de mucho trabajo pero que gracias a esa competencia sacarás lo mejor de ti y poder por fin avanzar en esas metas qué te has propuesto. Eres un signo que no te desesperas, que sabes esperar y esa es tu cualidad, ese es tu punto de fortuna este año porque esa paciencia es lo que te va a abrir los caminos definitivamente. Los que tienen pareja, tomarán decisiones importantes para la relación, no tienes que ser tan intransigente, tienes que saber ceder, va a ser un año apasionado, importante, de logros, de cambios y de esfuerzos, así que no descuides tu relación sentimental porque también tienes que ponerla en equilibrio y participar de ella. Los que no tienen pareja, nuevas ilusiones, nuevos romances, atracciones, tentaciones que se van a presentar la primera mitad del año. En la segunda mitad del año es donde tú empiezas a buscar algo más sólido algo más estable que se va a presentar a través de un proyecto o de una situación laboral. Entonces nuevos comienzos, trabajo, tensiones que superas y de alguna manera control para poder equilibrar tus emociones con tu vida material. Este año te acompaña el Arcano de los Enamorados que no sólo quiere decir que vas a estar enamorado, quiere decir que tienes que saber tomar las mejores decisiones, que tu consciente tiene que estar en armonía con tu inconsciente y dejárselo al creador para que ilumine ese camino y esa decisión. Lo que quieres vendrá para ti porque lo que crees y se hará realidad. Este año vibras con el número 6, recuerda Capricornio.

ACUARIO

Este es un año de cambios inesperados, simplemente tienes que dejarte llevar y confiar. Trata de no querer manejar o controlar ninguna situación, todo lo inesperado te va a favorecer. Por más de que tú quieras buscar algo más estable todo vendrá de sorpresa y será para bien. Vas a retomar algún tipo de proyecto, trabajo o idea. Algo que creías habías perdido volverá inesperadamente a tu vida y lo vas a retomar con mucho éxito. Es un año con mucha creatividad en tus ideas y en lo que expongas. Laboralmente y profesionalmente, vas a cerrar muy buenas transacciones, vas a estar vinculado con el extranjero o va haber un viaje o viajes para ti que te van a favorecer muchísimo. El vínculo con otras personas va a ser fundamental sobre todo para la estabilidad económica y para los cambios que quieras hacer porque estos van a llegar definitivamente sólo tienes que confiar y tener paciencia. Tus ingresos económicos van a ser lentos pero van a estar definitivamente para ti. Los que tienen pareja, reconocen que el diálogo ha estado en obstáculo y que muchas veces te has alterado por situaciones que no has debido y vas querer cambiar y controlarte, este cambio de actitud donde vas a controlar un poco tu temperamento te ayuda a facilitar las cosas, vivirás en armonía y la relación crecerá y mejorará. Los que no tienen pareja, alguien de tu pasado querrá retomar un vínculo contigo pero dependerá de ti si aceptas o no. Pero también conocerás amistades nuevas que te abrirán el panorama y te harán sentir que no vale la pena aferrarse a situaciones pasadas. Habrá personas y situaciones nuevas e interesantes que te van a ayudar a crecer y a ser mejor persona. Gracias a tu creatividad, retomas amistades, cambias de actitud y tu vida emocional fluye. El arcano que te acompaña es el arcano del Diablo, no te asustes, sólo te dice cuidado con las tentaciones, no te apegues a lo material, deja que todo fluya y no dejes de trabajar. Este año vibras con el número 15.

PISCIS

Este es un año de mucha intuición para ti, te vas a fijar metas que vas a poder concretar y controlar. También debes dejarte llevar por tu intuición para que no te confundas tanto, a veces tus miedos te pueden traicionar y ese es el problema. Confía y trabaja, fíjate en detalles, porque fijarte en esos detalles te servirá para abrir puertas que crees complicadas, solo tu intuición te va dejar ver ese detalle y transformarlo. Tu intuición y el análisis van a ser la clave de tu éxito este año. Crearás abundancia y fortuna, tu creatividad va a estar de alguna manera en un momento muy fuerte y eso va a hacer que otros se fijen en ti para darte el apoyo y poder avanzar en lo que tú quieras hacer. Esas mejoras económicas que has estado buscando y que te han preocupado por tanto tiempo llegarán a tiempo. Laboralmente y profesionalmente cierras acuerdos, si estás buscando estabilidad en un trabajo lo vas a conseguir, si estás buscando cerrar una sociedad la vas a conseguir, si estás buscando que no surja ningún cambio que no te favorezca, lo vas a conseguir, va a ser un año de esfuerzo, de trabajo y emprendedor. Pero debes cuidarte de las envidias porque van a ver personas negativas alrededor y tú podrías actuar de una manera muy confiada muy ingenua, tienes que prevenir y saber que hablas y que no hablas para no tener dificultades en el camino. Los que tienen pareja, las dudas se resuelven, se aclaran, se transforman, acuérdate que tú eres una persona que estás llenas de dudas, de miedos, de sospechas y en realidad eso no te deja avanzar, no te deja ser feliz, pero este año vas a trabajarlo, cambiarlo y lo superarás. Los que no tienen pareja, atracciones, tentaciones y amores platónicos, hay que tomar las cosas con calma y saber cuándo se toman las mejores decisiones. Es un año de análisis, de intuición, de entendimiento y de amor en tu vida. Este año te acompaña el arcano de La Justicia y te dice busca el equilibrio, piensa en los demás, ponte en el lugar del otro y así vas a encontrar las respuestas, surgirán vivencias que tienes que experimentar, ellas te darán sabiduría y te darán también el equilibrio y la felicidad que necesitas. Este año vibras con el número 8, Piscis.

