“Primarias del MAS” o “parodia electoral”, los calificativos de la oposición a la jornada electoral en Bolivia

El voto de los militante del MAS en Vila Tunari. Foto: Min. Comunicación.





Para la oposición, las Elecciones Primarias no son más que un proceso que busca favorecer al partido de Gobierno o representa una “parodia electoral”. Otros líderes opositores alentaron a no participar de estos comicios.

Para el candidato de Bolivia Dice No, Óscar Ortiz, la jornada de hoy “no son unas primarias de la democracia boliviana, son las primarias del MAS, son las primarias con las que buscan una legalidad y legitimidad que no van a lograr”.

Demócratas Bolivia ✔ @DemocratasBo

.@OscarOrtizA: Son las primarias del MAS

Unos cuantos miles de masistas no podrán estar por encima de los 2,7 millones de bolivianos que votaron por el NO el #21F 9 9:35 – 27 ene. 2019

Ortiz rechazó que los militantes del MAS pretendan estar por encima de los más de 2,7 millones de bolivianos que votaron por la opción No en el referendo vinculante del 21 de febrero de 2016.

Por su lado, el candidato de UCS, Víctor Hugo Cárdenas, tildó esta jornada como una “parodia electoral”. “Hoy es el ¡Día de la parodia electoral! Ningún país del mundo, sólo Bolivia, comete el grave error de engañar al país con una elección donde el militante no elige, sólo vota. ¡Es un show del gobMAS, azul, descarado y absurdo!”, expresó a través de su cuenta de Twitter.

Víctor Hugo Cárdenas @vhcardenasc

Hoy es el ¡Día de la parodia electoral!

Ningún país del mundo, sólo Bolivia, comete el grave error de engañar al país con una elección donde el militante no elige, sólo vota.

¡Es un show del gobMAS, azul, descarado y absurdo! Octavio Aparicio Otero @OctavioAparic10 Hoy es el dia de una “payasada” digna del engaño populista.@pagina_siete @AndrsGomezV @vhcardenasc @roblaser @AlfonsoGumucio @JohnArandia @Potosi21F @diarioeldeber @LosTiemposBol @correodelsurcom @AmaliaPando 16 9:33 – 27 ene. 2019

Por su lado, el líder de Unidad Nacional, Samuel Doria Medina, cuyo partido no participa de este proceso, llamó a la población militante a no votar en esta jornada. “Hoy llamo a los ciudadanos a no tomar parte de las llamadas Primarias, porque son un montaje del MAS para impulsar las candidaturas ilegales de Evo y Álvaro. NO a las primarias, SÍ a la democracia”, escribió también en su cuenta de Twitter.

Samuel Doria Medina ✔ @SDoriaMedina

Hoy llamo a los ciudadanos a no tomar parte de las llamadas primarias, porque son un montaje del MAS para impulsar las candidaturas ilegales de Evo y Álvaro. NO a las primarias, SÍ a la democracia. https://www.paginasiete.bo/nacional/2019/1/27/el-tse-inaugura-las-primarias-espera-una-alta-participacion-207230.html … 23 8:59 – 27 ene. 2019

Página Siete Digital / La Paz

Nota relacionada: Oscar Ortiz: “No son las primarias de la democracia, son las primarias del MAS”