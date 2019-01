Primarias: no habrá ley seca y la circulación de autos será normal

Las inéditas elecciones primarias del 27 de enero tendrán varias diferencias con los procesos tradicionales que se realizaron hasta ahora en Bolivia. Por ejemplo: no habrá ley seca y la circulación de vehículos no estará prohibida. Será un día prácticamente normal, dijeron fuentes electorales. Además, las mesas no serán como en una elección presidencial o subnacional. No habrá “jurados” sino delegados y la votación es voluntaria.

Por otra parte, la participación de la militancia el próximo 27 de enero en las elecciones primarias es una incógnita. Sin embargo, algunos de los frentes adelantaron la emisión de un voto por departamento, el llamado a la abstinencia y presencia mínima, a diferencia del oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS) que asegura que mostrará su “musculatura”. Algunos militantes que fueron consultados mostraron su desinterés al asegurar que sólo hay un binomio.

Este panorama se da en medio de una fragmentación al interior del Tribunal Supremo Electoral (TSE) por renuncias y despidos de personal técnico, un supuesto ataque de racismo y discriminación contra la presidenta, María Eugenia Choque, además de dos sectores identificados entre los vocales, los denominados disidentes y los legalistas.

Con este objetivo, sobre cuáles son las características de este proceso y cuál será el accionar de los partidos políticos en las primarias, se conversó con diferentes autoridades y representantes, entre los que están dirigentes, delegados y asambleístas nacionales.

Características

Esta elección tiene varias particularidades. Las mesas serán conformadas por los delegados que envíen los partidos y un técnico del TSE. Sin embargo, el plazo para que se presenten las listas se cumplió el 7 de enero y fue ampliado hasta el pasado 10. Además, habrá mesas multipartidarias y unipartidarias (ver infografía).

Respecto a las limitaciones, la vicepresidenta del Tribunal Electoral Departamental (TED) de Cochabamba, Susy Fuentes, explicó que las prohibiciones serán las mismas que rigen en cualquier comicio electoral, pero sólo dentro de los recintos. Es decir que no se podrán consumir bebidas alcohólicas ni portar armas de ningún tipo dentro de estos. Tampoco está restringido el tráfico vehicular ni los viajes interdepartamentales. Prácticamente serán normales las actividades que se desarrollan en cualquier domingo. No habrá ley seca ni se prohibirá el consumo de bebidas alcohólicas ni las fiestas.

“Las limitaciones y prohibiciones, según el artículo 152 de la Ley 026 de Régimen Electoral rigen, sólo son al interior de los recintos habilitados para el proceso electoral. Fuera del recinto las actividades son completamente normales. No habrá ley seca ni se prohibirán viajes, esto es una elección sólo de militantes y es voluntaria”, indicó.

Sin embargo, aclaró que el párrafo tercero del mencionado artículo de la Ley 026 si estará vigente. Este artículo prohíbe cualquier forma de manifestación pública de apoyo o rechazo a una candidatura o al proceso durante el día de la votación. Las protestas están prohibidas y serán observadas por los jueces electorales.

Qué harán los partidos

El delegado del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Luis Ayllon, explicó que como es obligatorio este proceso no se puede eludir y dar vía libre a Evo Morales, por lo que se definió no hacer ningún tipo de campaña e inscribieron a un número determinado de delegados para que estos emitan su voto y de esta manera validar al binomio Jaime Paz-Paola Barriga. “Estamos en contra de las primarias. Con nueve personas más la mía votaremos, es decir, uno por cada departamento además de la ciudad de El Alto”, afirmó.

En tanto, la alianza Comunidad Ciudadana mediante un comunicado dejó establecida que es voluntad de sus militantes participar o no en las elecciones primarias del 27 de enero, al ser un proceso que consideran injustificado para legitimar la candidatura de Evo Morales.

A su vez, el Movimiento Demócrata Social (MDS), como parte de la alianza Bolivia Dice No, señaló que como el voto en las primarias no es obligatorio, solicitó a sus militantes que no sufraguen, pero que acudan a los centros de todo el país para hacer control electoral.

En la misma línea, el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) decidió no hacer campaña ni convocar a su militancia, según afirmó el vocero Luis Eduardo Siles, quien reiteró que los fondos deberían destinarse a atender niños con cáncer. UCS tomó una decisión similar.

Participación

A diferencia de los otros partidos, el Movimiento Tercer Sistema (MTS), liderado por Félix Patzi; el Frente Para la Victoria (FPV) que postula a Israel Rodríguez Calle y a Fausto Challapa, y el Movimiento Al Socialismo decidieron hacer campaña e invitan a sus militantes a asistir a las primarias.

El MTS a través de las redes sociales, en un spot que se difunde en cuatro idiomas: castellano, inglés, quechua y aimara, convoca a sus seguidores.

El Partido de Acción Nacional Boliviano (PAN-BOL) a través de sus candidatos también llama a sus militantes a votar.

El MAS, por su parte, recurre a todos los medios a su disposición para convocar a su militancia para que participe en las primarias.

PRESUPUESTO

57% del gasto irá a votos del MAS

El 57 por ciento de los 26,7 millones de bolivianos presupuestados para las elecciones primarias será utilizado para la votación de militantes del MAS,dijo el vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Antonio Costas, a un medio radial.

El voto de cada militante tiene un costo de 15,7 bolivianos lo que implica un gasto de 15 millones para la votación de los 991.092 militantes del MAS. Explicó incluso que en 23 mesas sólo votarán militantes del oficialismo, ya que otros partidos no alcanzaron a inscribir.

ANÁLISIS

“El concepto de militancia ha sido devaluado”

MARCELO AREQUIPA Politólogo

Más allá de la cantidad de militantes que participen en las primarias, lo que preocupa es el concepto mismo de militancia, que ha sido devaluado por los partidos políticos en Bolivia.

Se ha devaluado en nuestro país la idea del militante, ya que no juegan un rol fundamental en los partidos, y se han convertido sólo en un factor numérico, a ver quién lleva más libros o más firmas.

La concepción de militancia está relacionada con la idea de estructura y base. Los militantes se inscriben a propósito de incentivos para ascender en la estructura del partido. La militancia es sin duda uno de los componentes cruciales en la vida política partidaria, porque nos hemos empeñado como sociedad en entender que cada elección se convierte en la lucha por el futuro.

MILITANCIA

MAS y Demócratas con mayoría

El padrón consolidado de militantes es de 1.715.881 personas, aproximadamente el 25% del total del padrón nacional, que suma cerca de 6,5 millones de ciudadanos.

Según los datos, el MAS tiene 991.092 militantes, Comunidad Ciudadana (CC) registra un padrón de 88.122 inscritos, el PDC cuenta con 28.717 militantes y UCS con 38.421 militantes. En tanto, PanBol registró 92.201 inscritos; el MTS, 95.391, y MNR, 58.377. En tanto, los Demócratas 223.558 y UN 68.932, ambos conforman la alianza Bolivia Dice No.

El registro de militantes en los partidos nace en 1992

En su momento, la presidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE), María Eugenia Choque, explicó que desde cuando se obtuvo el voto universal en 1952 hasta 1987 no existe una documentación de registro de militancias políticas.

A partir de 1987 a 1989 se otorgan personerías jurídicas a los partidos y recién desde 1992 comienzan a aparecer los registros de militantes “a criterio de los partidos políticos”.

“Desde el 2002 la Corte Electoral empieza a otorgar los libros para el registro de militantes y en 2014 se da un nuevo formato con la adición de huellas dactilares. El vocal Antonio Costas ha manejado este sistema y se ha trabajado sobre esta base”, señaló.

Expuso que la variación en las militancias tiene que ver con un cruce de datos, puesto que el reglamento determina que el primer registro es el que vale, sin embargo, desde 2014 se establece que el registro válido es el último.

Aclaró que el padrón biométrico no tiene relación con el de militancia. Dijo que “este padrón ha sido auditado por la Organización de Estados Americanos (OEA), cumpliendo los estándares que nos exigen y el resultado es que es un padrón confiable. El registro de militantes es otro, se realiza en base a los libros que entregan los partidos”.

Fuente: lostiempos.com