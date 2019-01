Quintana califica de “caprichosa” la decisión de la oposición de no participar en primarias

El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, consideró hoy y que “los que no votan no pueden ser elegidos” y afirmó el domingo que no participar en las inéditas elecciones primarias en Bolivia es una decisión caprichosa de la oposición.

La autoridad tras emitir su voto en la ciudad de La Paz, en el marco de las Elecciones Primarias donde consideró que “si la oposición hoy día no quiere participar en las primarias y va a participar en octubre eso implica una decisión caprichosa”.

“Los que no votan por definición no pueden ser elegidos, el voto -por lo tanto- es la ley de gravedad de la democracia y de la participación de los ciudadanos, en la democracia pasa por el voto. Esta es la ecuación esencial”, declaró Quintana.

El candidato a la vicepresidencia por Bolivia dice No, Edwin Rodríguez, acusó al MAS de utilizar el voto de acuerdo a su conveniencia y en este caso de las Elecciones Primarias, para legalizar las candidaturas de Evo Morales y Álvaro García Linera.

Denunció que el MAS no ha respetado la voluntad de los 2,7 millones de ciudadanos que el 21 de febrero de 2016 rechazaron una cuarta repostulación de los mandatarios, quienes volverán a ser candidatos en los comicios generales de 2019.

“Hoy se está pisoteando el voto del ciudadano, hoy se está anulando el voto del 21F y se pretende legalizar con el voto de un partido político. Eso es menoscabar la democracia”, denunció el opositor.

El MAS después del referéndum del 21 de febrero de 2016, recurrió al Tribunal Constitucional Plurinacional para avalar nuevamente la repostulación de los mandatarios.

El TCP falló a favor de la repostulación sin límites de las autoridades electas, a pesar que la Constitución Política del Estado en su artículo 168 reconoce la reelección por una sola vez de manera continua, concepto que fue ratificado en el referéndum del 21F.

La oposición en un acto de protesta por la habilitación del binomio y de unas Elecciones Primarias que no estaban previstas, instó a su militancia a no participar de este proceso y resolvió realizar votaciones “simbólicas”.

Quintana al respecto rechazó que estas elecciones se hubieran diseñado a la “medida del MAS”, y acusó a la oposición de ser “poco serio y responsable”. “Ojalá que la oposición tenga las barbas en remojo y vuelva a tratar de conciliar entre lo que quiere, lo que piensa y lo que hace”.

Dijo que la actitud de la opsición es “poco seria e irresponsable”.