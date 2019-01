Quintana: los que no votan, por definición, no pueden ser elegidos

El voto ‘es la Ley de Gravedad de la democracia’, dijo Quintana luego de emitir su voto en las Elecciones Primarias.

El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, cuestionó el doble mensaje que envía la oposición a la población, al pedir que no vaya a votar en las Elecciones Primarias de hoy. “Los que no votan, por definición no pueden ser elegidos”, enfatizó.

El voto “es la Ley de Gravedad de la democracia”, y “si la democracia se sustenta en la soberanía popular, y la soberanía popular tiene que ver con la participación del ciudadano en un acto electoral, por petición de principio uno tiene que preguntarse si los que no votan pueden ser elegidos”, declaró Quintana tras emitir su voto en la ciudad de La Paz.

“Hay que exteriorizar una pedagogía democrática a la gente, para no lanzar dobles mensajes, porque en los dobles mensajes hay una doble moral, y el pueblo boliviano necesita claridad institucional, claridad democrática, un lenguaje que se corresponda con los actos… Tiene que haber una correspondencia entre lo que se piensa y lo que se hace, lo otro es chacota”, reforzó.

Fuente: paginasiete.bo