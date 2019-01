Riesgo de ‘desastre ambiental’ en La Paz; Revilla pide a Achocalla levantar bloqueo en Alpacoma

El alcalde de La Paz, Luis Revilla, pidió a la población que, en tanto se resuelva el conflicto, no saque a la calle los residuos domiciliarios, aunque admitió que esa medida no puede ser sostenible por mucho tiempo.

La basura, de a poco, inunda las calles de La Paz. La situación preocupa al alcalde de La Paz, Luis Revilla, quien la mañana de este viernes alertó del riesgo de un “desastre ambiental” si no se levanta el bloqueo en el relleno sanitario de Alpacoma, por ello urgió a las autoridades de Achocalla que coadyuven en la suspensión de esa medida de presión.

“La empresa La Paz Limpia no hace el recojo de los residuos debido a que no puede trasladarlos hasta el relleno sanitario de Alpacoma”, lamentó y explicó que “la dificultad está en que tenemos filas de camiones en el ingreso al relleno sanitario que no pueden ingresar por este bloqueo”.

Por ello pidió a la población que, en tanto se resuelva el conflicto, no saque a la calle los residuos domiciliarios, aunque admitió que esa medida no puede ser sostenible por mucho tiempo.

Luego demandó que “tenemos que normalizar el sistema de recolección y por ello de manera respetuosa estamos pidiendo a estas autoridades municipales que, sin ningún tipo vinculación con temas políticos, puedan ellos evitar que produzca ahora sí una situación muy preocupante de desastre ambiental por la presencia de residuos en las calles”.

El director de Agua potable y alcantarillado sanitario, del ministerio de Medio Ambiente y Agua, Edwin Laruta, pidió al alcalde de Achocalla, Dámaso Ninaja (MAS), en una entrevista con la red RTP que “hay que conversar y buscar una solución razonable, aunque sea una solución salomónica que permita ganar a todos y permitir que esto se saque adelante”.

La noche del martes, un deslizamiento afectó una de las macroceldas del depósito. Por efecto del siniestro, se liberaron 20.000 litros de lixiviados (líquido que se forma en la descomposición de la basura) y 850.000 toneladas.

Tras el desastre, comunarios de Achocalla bloquearon el ingreso de vehículos recolectores de basura al botadero e inclusive tomaron las oficinas de Tratamiento Especializado de Residuos Solidos y Servicios (Tersa) SA. que administra el centro de acopio, todo para exigir su cierre definitivo.

Denunciaron daños a los recursos hídricos como el río Achocalla, cosechas y otros perjuicios de orden ambiental que luego fueron rechazados por la Alcaldía que aseguró que la situación estaba controlada.

Revilla dijo este vienes que Tersa “garantiza” que “las nuevas celdas pueden funcionar perfectamente, o sea que es posible depositar residuos dentro del relleno, al menos durante las siguientes semanas hasta que se tome una decisión” sobre el relleno.

“Apelamos y hacemos un llamado respetuoso a las autoridades municipales de Achocalla para que detengan el bloqueo de ingreso al relleno sanitario, son las autoridades de Achocalla son vehículos del Gobierno Municipal de Achocalla los que están bloqueando el ingreso al rellano sanitario”, demandó. (18/01/2019)

