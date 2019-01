Salvatierra a la víctima del motel: ‘no decaigas, no estás sola’

La presidenta de la Cámara de Senadores de Bolivia, Adriana Salvatierra, a través de un tuit, señaló que el Estado está siguiendo el proceso. También le recordó que no está sola en este caso.



La víctima del caso de presunta violación en grupo en el motel Deluxe rompió el silencio. A través de su mamá entregó a EL DEBER una carta dirigida a la población, donde relata lo que vivió un día antes del encuentro con los cinco procesados por este caso y cuenta el difícil momento que ahora está viviendo.

Las declaraciones expuestas en la carta generó la congoja en la población y muchas personas se volcaron a las redes sociales para manifestar su apoyo. Una de las muestras de respaldo provino de la presidenta de la Cámara de Senadores, Adriana Salvatierra, que a través de un mensaje le pidió no decaer.

“Este caso no solo está en la mira ciudadana, sino también del Estado. Lo asumimos. Por favor, no decaigas! No estás sola, yo también te creo” (sic), escribió la titular de la Cámara Alta.

Contenido de la carta

La muchacha había decidido hacer conocer al país su sentir, contando que ella nunca pensó que sus amigos podían haberle hecho tanto daño, que no podía imaginarse cómo todo su mundo se vino abajo justo cuando estaba a punto de iniciar su vida universitaria y convertirse en una neuróloga. En la misiva la joven se pregunta una y otra vez ¿por qué?, sin encontrar respuesta a su cuestionamiento.

También afirma que si bien los muchachos, aquellos a los que consideró amigos, están presos, ella asegura que no puede salir a la calle, que su vida está destruida y que ahora vive entre cuatro paredes. Les pide a los sindicados decir la verdad y se lamenta por haber confiado en ellos.

“No solo tengo dolor, también tengo rabia porque quisiera volver el tiempo atrás y no estar ahora preguntándome ¿quién de ellos me violó?”, concluye la carta, que la madre leyó pausando su voz a cada momento, para tomarse la cabeza sin entender lo que pasaba.

Al final de la misiva la mamá dijo: “Espero que se haga justicia”.

