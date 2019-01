Santa Cruz: Inicia el registro de beneficiarios del nuevo seguro de salud

Video-Unitel

El Gobierno afirma que la implementación del Sistema Único de Salud (SUS) no tiene vuelta atrás pese a que hay cuestionamientos e invitan a la población a registrarse. Los médicos cumplen un paro en rechazo a la medida



Los beneficiarios comenzaron a registrarse este jueves en el Cenetrop. (Foto: Juan Delgadillo)







En dependencias del Centro Nacional de Enfermedades Tropicales (Cenetrop), un centro desconcentrado del Ministerio de Salud, se inició este jueves el registro de beneficiarios para el Sistema Único de Salud (SUS), una iniciativa que es resistida por el Colegio Médico de Bolivia que la califica como una medida apresurada y sin lineamientos técnicos definidos que no la hacen sostenible en el tiempo.

Otros centros en los que también se recibe las afiliaciones son el consultorio de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob) y en la Central Obrera Departamental (COD), instituciones afines al Gobierno del Movimiento Al Socialismo.

Sobre el registro, el presidente Evo Morales felicitó a quienes ya se inscribieron en el SUS y pidió a los médicos “estar al lado de su pueblo” y deponer actitudes contrarias a la implementación de esta medida. En el primer día, se tuvo casi 5.000 inscritos a escala nacional; 3.298 en La Paz y Cochabamba cerca de 1.000 personas.

La información que se tiene es que el SUS no cubrirá todas las patologías, pero no se ha mencionado cuáles sí. Hasta la fecha sólo se ha confirmado que cubrirá las más recurrentes y caras como cáncer y servicios de hemodiálisis. El registro no solo será en enero y febrero, como se había anunciado en un principio, sino que será permanente.

Médicos en paro

Freddy Larrea, presidente del colegio médico de La Paz, sostuvo que con la implementación de este seguro se ha obviado toda la parte técnica y que hasta ahora se tiene una ley que lo ampare. Estas son dos razones por las que están en desacuerdo y por el que cumplen este jueves y viernes un paro indefinido.

Mantuvo que no se oponen a que la población se beneficie con un seguro pero que este debe tener las condiciones necesarias para ser implementado.

EL DEBER / Pablo Cambará