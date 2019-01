Selena Gomez regresa a las redes: “Estoy orgullosa de la persona en la que me estoy convirtiendo”

Selena Gomez, en Los Ángeles, el pasado mes de abril. CORDON PRESS

La artista, de 26 años, se marchó de Instagram en septiembre y en octubre ingresó en un centro psiquiátrico por una crisis emocional. Ahora vuelve con un mensaje optimista

Después de haber desaparecido y desconectado durante cuatro meses de sus redes sociales, Selena Gomez regresa a Instagram con un mensaje para sus fans. “Ha pasado un tiempo desde que supisteis de mí, pero quería desearos a todos un feliz año nuevo y daros las gracias por vuestro amor y apoyo”, ha escrito la cantante el pasado lunes junto a tres fotografías en blanco y negro de sí misma.

“El año pasado fue definitivamente un año de autorreflexión, desafíos y crecimiento. Siempre son esos desafíos los que te muestran quién eres y lo que eres capaz de superar”, confesó ante sus más de 144 millones de seguidores. Y terminó con otro mensaje optimista: “Confiad en mí, no es fácil, pero estoy orgullosa de la persona en la que me estoy convirtiendo y espero con ganas el año que llega. Os quiero a todos”.

Un mensaje positivo que llega cuatro meses después de que la actriz y cantante, de 26 años, se despidiera de las redes sociales por el daño que le hacían los mensajes negativos que recibía. “Estoy agradecida por la voz que las redes sociales nos brindan a cada uno de nosotros, estoy igualmente agradecida por poder dar un paso atrás y vivir mi vida presente. Solo recuerda, los comentarios negativos pueden herir los sentimientos de cualquiera”, escribía Gomez el 24 de septiembre a modo de despedida con una imagen suya sonriente.

Un post que hace referencia a los ataques que ha recibido por las redes tras el compromiso de su exnovio Justin Bieber con la modelo Hailey Baldwin. Durante un encuentro con sus seguidores en Instagram Live, la artista admitió que la depresión fue gran parte de su vida en los últimos cinco años. “Antes de cumplir 26 años, pasé por un periodo en el que estuve en piloto automático durante cinco años, pasando por las emociones, tratando de descubrir quién soy y haciendo lo mejor que podía. Pero al hacerlo, la gente me destrozaba”, declaró en ese momento.

Y es que 2018 no ha sido un año fácil para Selena Gomez en el terreno personal. En marzo confirmó que había vuelto con su exnovio Justin Bieber y, solo unos meses después, se conocía que la pareja había roto de nuevo porque el cantante canadiense se había comprometido con Hailey Baldwin, con quien se casó en septiembre. Un mes después, en octubre, Selena Gomez ingresó en un centro psiquiátrico tras sufrir una crisis emocional. En diciembre, la que fuera niña Disney terminó el tratamiento y se le pudo ver disfrutando de una escapada a la nieve con amigos.

Unos meses antes, en febrero, también siguió un programa especial para tratar esa depresión y sus problemas de ansiedad, como ella misma contó en la revista Harper´s Bazaar. He tenido muchos problemas con la depresión y la ansiedad, y siempre he sido muy vocal al respecto, pero no creo que sea algo que pueda superar. Creo que es una batalla a la que me voy a tener que enfrentar toda mi vida, pero eso está bien”, confesó entonces.