Si quieres que tu hijo sea más inteligente, apúntalo a música, aconseja un neurocientífico

La música mejora el desarrollo cerebral de los niños, según John R. Iversen, uno de los máximos referentes en neurociencia

La música es un elemento transformador del cerebro infantil, hasta el punto de que hace más inteligentes a los niños. Así lo ha afirmado John R. Iversen, uno de los máximos referentes en neurociencia del mundo, durante la VII edición del Language Education Forum en Madrid, que organiza todos los años el Trinity College London. «Ya existe prueba científica de que la música, efectivamente, influye en el desarrollo de ciertas habilidades de los menores», advierte Iversen, neurocientífico de la Universidad de California San Diego (UCSD), a los más agnósticos. «La música potencia habilidades cognitivas y mejora el desarrollo del cerebro de los niños desde su más tierna infancia», insiste.

Esta es la conclusión principal que Iversen, especializado en los efectos de la música en el desarrollo cerebral de los niños, extrae de su estudio Symphony, que siguió a 200 menores de escuela primaria durante cinco años, midiendo profundamente la estructura del cerebro y las habilidades cognitivas emergentes. El objetivo del proyecto es desarrollar las primeras «curvas de crecimiento» para el cerebro que, en última instancia, sugiere este experto, «podrían sugerir la conveniencia de una educación personalizada capaz de potenciar el desarrollo cerebral al máximo».

Evidencia

De acuerdo con la investigación de Iversen, lo que se logra con la exposición a la música desde una edad temprana es que la capacidad cognitiva aumente porque los niños sintetizan otras materias y contenidos de mejor forma. «La neurociencia, la música y el movimiento son esenciales para el desarrollo holístico y cognitivo en el niño. Hay evidencia de que la constante exposición a la música y al aprendizaje musical en los años pre-escolares aumenta el nivel de cociente intelectual porque esta actividad es capaz de provocar la máxima actividad en el cerebro».

Los estudios, prosigue este neurocientífico, «revelan que la música refuerza el desarrollo de las vías neuronales y, por lo tanto, ayuda a mejorar el éxito escolar en diferentes materias y áreas de aprendizaje», asegura. Iversen reconoce que el debate científico está ahí: mientras múltiples estudios llegan incluso a asociar mejoras en la puntuación deCociente Intelectual (CI) en aquellos estudiantes que se entrenan activamente para tocar un instrumento musical o cantar, otros estudios «presentan una imagen más compleja, mostrando también que es más probable que los niños con mayor puntuación de CI o ciertos rasgos de personalidad orientados hacia el éxito se sientan atraídos y sigan las lecciones de música, lo que sugiere que hay interacción en ambas direcciones, desde la música hasta la inteligencia y de la inteligencia a la música».

Otros beneficios

«De lo que sí estamos seguros –prosigue Iversen–es de que un entrenamiento musical activo es capaz de aumentar ciertas habilidades del lenguaje». Así lo corrobora Ada Francoy, escritora galardonada con el Premio Gloria Fuertes y profesora de Teatro del Trinity College London, para quien «no es solo interesante esta posible relación de la música con el CI, sino la mejora que se hace patente en otros muchos aspectos, como pueden ser la relaciones sociales, la autoconfianza, la capacidad de trabajo en equipo o la autodisciplina, que son esenciales tanto para la éxito en la vida laboral como en la personal».

De hecho, para Alberto Royo, autor de libros como «Contra la Nueva Educación» o «Sociedad Gaseosa» y profesor de música en Secundaria, están perfectamente estudiados los beneficios de la música para el aprendizaje en general. Por un lado, explica, «se trata de una asignatura cuyos vínculos con otras, como las matemáticas, la historia o el lenguaje, son más que evidentes. Es, además, una materia que favorece el desarrollo psicológico y psicomotor y ayuda a ejercitar hábitos imprescindibles para aprender como la disciplina, la atención,la concentración, la autonomía, la constancia o la memoria».

Y por otro, prosigue este docente, desde un punto de vista no estrictamente académico, la interpretación musical puede ser muy eficaz para la mejora de la capacidad comunicativa o la autoestima. Pocas materias, aduce, «sirven mejor al propósito de favorecer el espíritu crítico y la creatividad, tan de moda en la actualidad y en realidad tan pobre y superficialmente reivindicados. La interpretación en grupo, en concreto, puede contribuir a mejorar las relaciones sociales… Uno de los valores más estimables de la enseñanza de la música es que permite a los alumnos cultivar el gusto estético y desarrollar la sensibilidad. En definitiva, refinarse e ir adquiriendo el amor por el conocimiento y la cultura».

«Estamos –concluye Royo–, ante una materia que desmonta las grandes falacias del pedagogismo, pues requiere todas aquellas cualidades que hoy en día se ponen en cuestión y que ya han sido citadas someramente. Los músicos sabemos mejor que nadie que el disfrute pleno de la música llega después del esfuerzo, que la motivación viene determinada por el progreso en el aprendizaje y que solo a través del trabajo serio y continuado se alcanza la auténtica creatividad. La música ejemplifica a la perfección el hermoso viaje hacia el conocimiento, que es hermoso precisamente porque no es sencillo, ni rápido, ni corto».

La materia y la Lomce

El aprendizaje de la música no es tampoco un camino común a todas las comunidades autónomas, añaden estos expertos, quienes recuerdan que la todavía vigente Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) coloca la Educación Artística (que abarca tanto la educación plástica como la musical) como asignatura específica de oferta no obligatoria, lo que deja el poder final de decisión sobre la obligatoriedad o no de esta materia en el currículo en cada una de las distintas comunidades.

«Lo que no se entiende –finaliza la profesora de música del Trinity College London, Carmen Domínguez Rodríguez– es que la tratemos tan mal dentro del sistema educativo español, cuando está más que demostrado que su aprendizaje es una fuente de alegrías y ventajas educativas». «Esperamos que gracias al estudio Symphony y a este tipo de encuentros los responsables de política educativa e innovación se planteen potenciar este aprendizaje e incluso introducir la música en la educación básica de una forma más creativa y de forma transversal».

Fuente: www.abc.com