Sirmes: la palabra “miseria” define la situación de la salud en Bolivia

Romero indicó que se llegó a esta situación porque el gobierno central en 13 años de gestión, con la administración de miles de millones, no ha sido responsable con la salud.

El representante del Sirmes, Fernando Romero. Foto: ANF

La Paz, 2 de enero (ANF).- El secretario general del Sindicato de Ramas Médicas de la Salud Pública (Sirmes), Fernando Romero, afirmó este miércoles que la palabra miseria define de forma apropiada la situación de la salud en el país.

“Hoy día en todo el país hay una palabra para definir la situación en que estamos, y la palabra es miseria, miseria en literal”, expresó Romero.

El dirigente explicó que uno al acudir a cualquier centro de salud, de primer, segundo y tercer nivel, encuentra pobreza: no hay camas, no hay equipos, no hay laboratorios, y dijo que esa realidad impide que se hable de un proyecto de seguro universal de salud.



Ratificó que acatarán el paro de 48 horas, el jueves y el miércoles, porque en todos los establecimientos del sistema de salud, incluso el seguro, “estamos viviendo en una pobreza total”.



Romero indicó que se llegó a esta situación porque el gobierno central en 13 años de gestión, con la administración de miles de millones, no ha sido responsable con la salud.



“El gobierno ha tenido gobernaciones, alcaldías, secretarías departamentales de salud, pero nos ha llevado a esta situación, donde se atienden a los pacientes en los pisos, y donde todo el tiempo diferimos cirugías, no hay recursos”, apuntó.



Dijo que cómo es posible que con tantos recursos, en la gobernación con César Cocarico (MAS), “no haya un nuevo Hospital de Clínicas en La Paz, teniendo mucho dinero la salud está en pobreza total”.

