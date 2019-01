Steven Spielberg encuentra a su María para el remake de “West Side Story”

A lo largo de los últimos meses, la joven también ha publicado numerosos vídeos en su cuenta de YouTube que demuestran que talento no le falta. En uno de esos vídeos, Zegler versiona la canción “Shallow” de Lady Gaga que aparece en la película Ha nacido una estrella. Cuando su intepretación se hizo viral y muchos usuarios criticaron que la joven había hecho autotune a su vídeo, Zegler respondió en Twitter con otro vídeo cantando en el teatro de su instituto que también recibió cientos de miles de interacciones. Lo raro es que no tenga más:

someone: you use autotune😤😤😤😤

me: pic.twitter.com/9sPBkDj2kf