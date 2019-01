Tarija: Gobernación cree que Asamblea solo busca “generar una cortina de humo” respecto a informe de gestión

El secretario de Coordinación de la Gobernación, Waldemar Peralta, aclara que en ningún artículo del estatuto autonómico del departamento de Tarija establece una disposición o norma para una exposición oral del informe de gestión por parte del Gobernador, el cual solo instruye la presentación del mismo durante el primer mes del año, el cual la Gobernación cumplirá la misma según lo establecido.

“El Gobernador del departamento va a enviar el informe de gestión de manera escrita como lo establece el Estatuto, yo no entiendo porque hacen tanta polémica, donde lo único que buscan es generar una cortina de humo respecto a las barbaridades que está viviendo el país. En ninguna parte del estatuto dice que el Gobernador deberá estar de manera oral en el día y la fecha que nosotros propongamos, y tratar de interpretar eso solamente demuestra la fragilidad de interpretación que se tiene en la Asamblea”, aseveró Peralta.

Asimismo, la autoridad manifestó que el gobernador, Adrián Oliva, cumplirá con lo establecido dentro del estatuto autonómico de Tarija, respecto a la presentación del informe escrito, adelantando que a la vez efectuará el informe oral en el mes de febrero, aclarando que el mismo no es obligatorio, pero que sin embargo la máxima autoridad ejecutiva del departamento plasmará.

No obstante, Peralta sostuvo que el informe oral no es obligatorio, pero que se efectuará ya que existe toda la predisposición por parte del Gobernador, y en caso de que la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija (ALDT) no acepte al mismo, la máxima autoridad realizará el informe ante la población tarijeña.

Para finalizar, Peralta pidió a la ALDT dejar el discurso de la confrontación, pensar en las problemáticas que afronta el departamento, como así también el país.

Estas declaraciones por parte de la autoridad departamental nacen a raíz de las críticas que surgieron de diversos asambleístas de la línea oficialista respecto a los plazos que estipula el estatuto autonómico con relación a la presentación de informe de gestión por parte del Gobernador.

Fuente: http://lavozdetarija.com