Tenemos que hablar de Lucia Hawley, la sobrina ‘clon’ de Nicole Kidman

Cuando te pasas la vida de alfombra roja en alfombra roja comoNicole Kidman es imprescindible romper la rutina. Más que nada para que lo que se supone que es un momento mágico para cualquier actriz no acabe convirtiéndose en un aburrimiento que te haga posar frente a las cámaras disimulando los bostezos.

En teoría la emoción de poder vestir modelos prestados por grandes diseñadores debería ser aliciente suficiente para salir de casa; pero incluso en eso Kidman está más que curtida. De ahí que la actriz haya encontrado una solución ideal al problema: cambiar de vez en cuando de acompañante, sobre todo teniendo en cuenta que su marido, Keith Urban, también tiene callo en lo que se refiere a pisar alfombras rojas del brazo de Nicole.

En estos casos la primera opción es pedir a tus hijos que te hagan el favor de acompañarte, pero las gemelas de Nicole, Faith y Sunday, son todavía demasiado pequeñas para aguantar la presión mediática.

Aunque tampoco hay ninguna prisa en que lo hagan porque de momento Kidman tiene alguien en la recámara que nunca le dirá que no cuando se lo pida: su sobrina Lucia Hawley, única hija de su hermana Antonia que ha dejado a todo el mundo con la boca abierta cuando se presentó de la mano de su famosísima tía en el estreno en Australia de Destroyer, su nueva película.

Nicole Kidman brings her niece Lucia Hawley, 19, as her date to Destroyer premiere in Sydney https://t.co/s543TBxkNv pic.twitter.com/je3cgrBYzo