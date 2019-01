Tía del bebé quemado en el hospital de Warnes relata todo lo sucedido

Santa Cruz, eju.tv .- Escarlet Pasabaré, tía de la víctima, relata con dolor todo lo sucedido con la madre del bebé que falleció en Warnes por quemaduras al improvisar una incubadora, su cuñada (mamá del bebé +) llegó al hospital y cuando la atendieron estaba con dilatación 8, ingresó a sala de parto, pero como el bebé nació prematuro de 32 semanas los médicos les informaron que el bebé necesitaba estar en incubadora y que ellos debían buscarla (los familiares), buscando ayuda un médico amigo de la familia les dijo que en el hospital debían encargarse derivando a otro hospital, pero les dijeron que el Santa Cruz no había espacio, tampoco en Montero, la familia pidió que los derivaran a Portachuelo pero el hospital se negó argumentando que nunca habían derivado a nadie a Portachuelo.

Ante la negativa de espacio para ambos pacientes (madre e hijo) los médicos decidieron improvisar una incubadora, donde quemaron al pequeño. La pediatra que lo atendía al bebé le aseguró a Escarlet que según el bebé creciera la mancha roja de la quemadura se iría perdiendo, dejaron al bebé sólo bajo esas luces que le produjeron las quemaduras.

También refiere que no dejaban ingresar a los familiares a la sala donde se encontraba el bebé, pero cuando ingresó la abuela a dejar los pañales el bebé estaba llorando y no paraba de llorar “pero me imagino que mi sobrino lloraba porque tenía las luces y se estaba quemando, tardaron como 2 horas en buscar la incubadora y todo ese tiempo el bebé estaba sólo bajo esas luces” aseguró Escarlet.

Los médicos al ver la situación deciden derivarlo al Hospital Japonés en Santa Cruz, al llegar el médico que lo atiende al bebé dice que no hay espacio y lo derivan al Hospital del Niño, ahí también le dicen que no hay espacio pero por la gravedad de la quemadura lo atienden y señalan que si el bebé sobrevivía perdería sus dos brazos debido a las quemaduras de tercer grado, y que las esperanzas de vida eran muy bajas.

El bebé fallece a las 4 de la mañana según relata Escarlet.

El director del hospital de Warnes y la administradora aseguran que sí hay incubadoras en el lugar y que funcionan bien.

Fuente: Unitel