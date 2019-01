Vice afirma que Uriona planteó que Primarias se realicen en enero 2019; Costas lo desconoce

El Vicepresidente aseguró que la entonces presidenta del Tribunal Supremo Electoral de Bolivia (TSE) dijo que las Elecciones Primarias eran viables para este 2019.

La expresidenta del TSE, Katia Uriona, y el vicepresidente Álvaro García Linera. Foto: Archivo.





El vicepresidente Álvaro García Linera aseguró que la expresidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Katia Uriona, fue quien planteó que las Elecciones Primarias se realicen en enero de este año. El vicepresidente del TSE, Antonio Costas, dijo desconocer tal situación.

“Yo he oído de boca de la presidenta del TSE que la propuesta era Elecciones Primarias en 2019 e incluía financiamiento de los partidos políticos y estaba el vicepresidente actual del Órgano Electoral (Antonio Costas) en esa reunión. Yo lo he oído, no me la han charlado, que la presidenta del TSE Katia Uriona planteó que las Primarias debían ser en el mes de enero de 2019″, indicó el Vicepresidente, luego de emitir su voto en el colegio Aspiazu de la ciudad de La Paz.

Agregó que la propuesta de Uriona se realizó en una reunión con el presidente Evo Morales para acelerar la aprobación de la Ley de Organizaciones Políticas.

En agosto de 2018, el TSE planteó en el entonces proyecto de Ley de Organizaciones Políticas que las Primarias se realicen para las elecciones generales de 2024. El MAS, que tiene mayoría en la Asamblea Legislativa, envió una consulta al TSE para ver si las internas se podían cumplir para este 2019, ante ello los vocales informaron que técnicamente sí se puede.

En ese marco, el Vicepresidente aseguró que la entonces presidenta del TSE dijo que las Elecciones Primarias eran viables para este 2019.

En entrevista con radio Panamericana, Costas se refirió a estas declaraciones y expresó: “Desconozco que mi colega (Katia Uriona) propuso (que las elecciones sean en enero)”.

Sobre las Primarias, García Linera indicó que “un buen sistema democrático, es el que tiene buenos partidos” y por ello “ya era hora de que en Bolivia se diera esto, a partir de ahora es tener ideología y presencia orgánica”.

Sobre la decisión de los partidos de no ir a sufragar dijo que son “selfie partidos, que se han organizado al calor de un café o una cerveza” y por lo tanto “es un buen momento de construir una vida sana a una propuesta de país y por tanto “estas Primarias son el punto de arranque para tener partidos orgánicos”.

Página Siete / Beatriz Layme / La Paz