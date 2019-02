Estaré en Perú hasta que Evo Morales salga del poder

El presidente del Comité Cívico de Achacachi está refugiado en ese país después de que fue encarcelado por encabezar una movilización en contra del Gobierno.

Elsner Larrazábal, presidente del Comité Cívico de Achacachi, está en Perú como refugiado político, después de que fuera procesado por el Gobierno. En una entrevista con este medio dijo que regresará al país una vez que el presidente Evo Morales deje el poder.

También dijo que presentará una denuncia ante la CIDH por la persecución gubernamental.

¿Cómo logró que Perú le dé refugio político?

Nosotros estamos en el hermano país del Perú desde abril del año pasado, lamentablemente por el cómo se está manejando la justicia y que bajo un telefonazo cualquier fiscal o cualquier juez responden al Poder Ejecutivo. El refugio político lo solicitamos en cuanto llegamos a este país, ese proceso duró nueve meses, después de la presentación de pruebas documentales se han evaluado y se ha dado la resolución pertinente a favor mía.

¿Determinaron que es un perseguido político?

Sí, la comisión de refugiados tiene que ver con eso, ahí se demuestra prácticamente que nosotros somos perseguidos políticos, sino cómo se explica que el Poder Judicial a través del Gobierno central invente procesos y delitos que jamás he cometido.

¿Cuáles son los delitos por los que fue procesado?

En su momento cuando el Gobierno nos acusó lo hizo por tres delitos: secuestro, privación de libertad y coacción. Después de salir de la cárcel de San Pedro lo derivaron a juicio, anularon uno y prosiguieron con dos de esas denuncias penales y actualmente ese proceso sigue avanzando.

Cómo puede el Gobierno acusarme de algo, si yo recién desde junio fui autoridad, estuve tres meses como autoridad y me remitieron al penal de San Pedro, estuve más tiempo en la cárcel que ejerciendo como autoridad.

¿Hasta cuándo permanecerá como refugiado en Perú?

El refugio político es una figura de protección que el Estado brinda a un ciudadano. Nosotros decidiremos estar acá hasta que Evo Morales salga del gobierno y una vez que salga retornaremos a nuestro país.

¿Qué significa para usted estar alejado del país, de su familia?

Significa mucho para nosotros, es favorable para nosotros porque le hemos dado paz a nuestra familia y me ha dado paz porque puedo trabajar; mientras está uno en la cárcel no puede hacer absolutamente nada, es el peor lugar donde un ser humano puede estar, no le deseo a nadie.

¿Actualmente cómo se encuentra en Perú?

Estar en un país ajeno es muy difícil, somos personas sindicadas. Estamos tratando de sobrevivir trabajando, es lo único que nos queda. Soy ingeniero de sistemas, me dedicaba a la docencia universitaria en universidades y ahora estoy trabajando en una empresa de software. Mi familia que siempre se ha quedado al lado mío está con nosotros.

¿Asumirá tomar algunas acciones legales contra el Gobierno?

Se le está haciendo una demanda internacional al Gobierno central, ya hemos enviado la demanda internacional ante la CIDH, nos hemos contactado con Washington, con hermanos bolivianos, para que ellos en persona puedan presentar este documento que viene acompañado de pruebas y expedientes.

Fuente: paginasiete.bo