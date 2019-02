﻿﻿Maduro en exclusiva a RT: “No voy a pasar a la historia como un hombre que le dio la espalda a su pueblo”

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha concedido una entrevista exclusiva a RT en la que aborda la crisis política que vive el país latinoamericano y explica cómo se puede evitar una guerra.

Después de que el líder opositor Juan Guaidó se autoproclamara “presidente encargado” de Venezuela el pasado 23 de enero, el mundo se dividió entre los países que apoyan al Gobierno legítimo del presidente Nicolás Maduro y los que reconocen al hasta ahora presidente de la Asamblea Nacional (AN). En medio de esta aguda crisis política que sacude Venezuela, RT ha conversado en exclusiva con el presidente Maduro, que nos ha ofrecido su visión de la actual coyuntura en el país latinoamericano.

“No me importa cómo voy a pasar a la historia. No voy a pasar como un traidor, como un débil, como un hombre que le dio la espalda a sus compromisos históricos, a su pueblo”, asegura. En este sentido, subraya que su objetivo pasa por cumplir sus funciones y denunciar la agresión de su homólogo estadounidense, Donald Trump. “Pido a Dios que nuestro país no llegue a una invasión norteamericana”.

“En Europa han reconocido algo que no existe”

Los países europeos y el Grupo de Lima han cometido un error de carácter diplomático al reconocer a Juan Guaidó, siguiendo órdenes de EE.UU., y dar un ultimátum al Gobierno electo, sostiene Maduro. “En Europa han reconocido algo que no existe”, dijo en relación con la autoproclamación del pasado 22 de enero del líder opositor venezolano, subrayando que en Venezuela solo existe el Gobierno que preside.

Maduro cree que el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, “está cometiendo un error de la magnitud del de José María Aznar” en la guerra de Irak, quien —dijo— “se llenó de sangre para siempre” tras ponerse al servicio de EE.UU. En este sentido, dijo que si ocurriera una invasión estadounidense en Venezuela “las manos de Sánchez se llenarían de sangre para siempre”.

No habrá comicios presidenciales, sí parlamentarios

En referencia a los llamados desde diferentes países a que se celebren comicios presidenciales anticipados, Maduro hace hincapié en que no va a convocarlos, porque “en Venezuela no hay déficit de elecciones” y las únicas pendientes son las parlamentarias, que, en conformidad con el calendario electoral, deberán tener lugar en 2020.

“El problema es en la oposición, no en unas elecciones más. Hemos hecho 25 elecciones en 20 años. En los últimos 18 meses hemos hecho 6 elecciones. Las elecciones en 2018 se adelantaron por la propuesta de la oposición”, concluyó.

Medidas para estabilizar la economía venezolana

El mandatario venezolano cree necesario “exigir que cese […] el bloqueo económico, financiero y comercial contra el pueblo de Venezuela” y que se liberen los recursos de este país “secuestrados por el mundo” para que se dé una recuperación nacional.

“La hiperinflación producida por un tipo de cambio paralelo criminal nos hace un daño tremendo”, dijo Maduro, que se mostró optimista en relación al conjunto de políticas de mercado impulsadas por el Gobierno que —en su opinión— están empezando a dar buenos resultados.

“El imperialismo no ayuda a nadie en el mundo, a nadie. Dime en qué lugar del mundo han llevado ayuda humanitaria. ¡Lo que han llevado es bombas! Bombas para destruir Afganistán, Irak, Libia, Siria… Para provocar muertes, es un show, así de sencillo.”



Nicolás Maduro, presidente de Venezuela



En este sentido, explicó que su Ejecutivo contempla dos medidas en desarrollo para estabilizar la economía venezolana: la creación de nuevos parámetros de fijación del valor real de la divisa extranjera y el ensayo de un sistema de precios acordados que “no permita el impacto directo del precio a los productos“. “Estamos enfrentando una guerra económica”, aseveró Maduro.

Maduro explicó que “para las grandes tareas de la economía […] Venezuela va a necesitar por lo menos 10 años más en el apuntalamiento de un aparato productivo sólido que genere la suficiente diversidad en la riqueza nacional”, cuyo objetivo final es que Caracas no dependa únicamente de un bien, en este caso el petróleo.

“¿El ‘casus belli’ de Trump contra Venezuela? Los recursos naturales”

La razón por la que EE.UU. quiere intervenir militarmente en Venezuela son los recursos naturales —como el petróleo, el oro o el gas—, ya que Caracas no tiene armas de destrucción masiva ni suponen una amenaza para Washington, sostiene Maduro. Por otro lado, incluye en el ‘casus belli’ contra Venezuela “la riqueza moral de la revolución bolivariana” y “acabar con una revolución que da ejemplo de independencia y justicia social”.

Ayuda humanitaria a Guaidó

Maduro, que calificó de “show político” las propuestas de ayuda humanitaria a Guaidó por parte de EE.UU., advierte que el imperialismo no ayuda a nadie en el mundo, sino que solo “lleva bombas” y “provoca muertes” como en Afganistán, Irak, Libia y Siria. “No voy a aceptar ningún tipo de intervencionismo”, subrayó el jefe del Estado venezolano.

¿Dispuesto al diálogo?

A la pregunta de si está dispuesto a negociar con Guaidó, el mandatario venezolano respondió que cree que el líder opositor es “un instrumento circunstancial” elegido por los opositores venezolanos “para un escenario de aventura que ellos saben que va a fracasar”. Asimismo, aprovechó la ocasión para llamar al diálogo con todas las partes de la oposición y darle las gracias a aquellos gobiernos que han manifestado su posición dialogante y diplomática para resolver la actual situación política que vive Venezuela.

“Los que abandonan el país se dejan llevar por cantos de sirena”

“Muchos venezolanos se fueron con una esperanza de mejoría. ¿Y qué encontraron? Xenofobia, persecución, explotación, trabajo esclavo”, explicó Maduro, interpelado acerca de los compatriotas abandonan el país bolivariano y que —en su opinión— “se dejan llevar por cantos de sirena”.

Respuesta contra las sanciones de Washington: “Venezuela es autosuficiente”

Las sanciones de Washington contra Citgo y Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) son “una medida de embargo, de confiscación ilegal”, según las leyes estadounidenses, por lo que Caracas ha tomado medidas legales. “Lo que han hecho no tiene nombre, nunca se ha hecho contra ningún país”, denunció Maduro.

Venezuela es autosuficiente y no depende de los ingresos provenientes de EE.UU. por la venta de petróleo, al mismo tiempo que recordó que lo están vendiendo a otros países como China o la India, con el objetivo de llegar a “producir 2,5 millones de barriles” diarios a mediados de este año, aseguró Maduro.

“Pido al mundo entero que salga a denunciar y detener la locura de Donald Trump”

La diplomacia de paz y la opinión pública mundial deben ayudar a evitar una invasión norteamericana, que resultaría “impagable desde el punto de vista de costos militares y humanos” para Washington, sostiene Maduro.

“En Venezuela no va a haber guerra, ni intervención militar”, recalcó el mandatario, puntualizando que eso “no quiere decir que no nos preparemos para defender nuestra tierra, que es sagrada”.

¿Cómo se evita una guerra?Con la diplomacia de paz y la opinión pública mundial. También prepararnos para hacer impagable desde el punto de vista de costos militares y humanos una invasión por parte de EEUU.

Nicolás Maduro, presidente de Venezuela



“Yo aprovecho cada medio de comunicación para pedir al mundo entero que salga en paz a denunciar y detener la locura de Donald Trump. Venezuela no se va a rendir nunca. Empieza a levantarse una ola de conciencia, de sensibilidad mundial. Y cada día que pase va a haber un repudio más grande a Donald Trump”, aseveró.

La amenaza interna de golpe de Estado que se cierne sobre Venezuela y apuesta por la iniciativa propuesta por México, Uruguay y los miembros de la Comunidad del Caribe (Caricom) con la finalidad de “construir un escenario de entendimiento”, subrayó.

En relación con las palabras del asesor de Seguridad de EE.UU., John Bolton, que sugirió a Maduro que renunciara y tuviera “una jubilación agradable y tranquila en una playa bonita”, el mandatario venezolano explicó que le gustaría retirarse en Venezuela cuando cumpla 90 años, en compañía de sus “nietos, nietas y bisnietos”. “Siento que nos desprecian. Donald Trump, John Bolton, Mike Pompeo, Mike Pence…”, dijo el presidente de Venezuela, que denunció la “supremacía blanca imperialista” que la Casa Blanca convierte en “desprecio por todos los pueblos del mundo”.

Fuente: actualidad.rt.com