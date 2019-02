279 de 733 medicinas esenciales serán cubiertas por el SUS

El Ministerio de Salud presentó ayer la lista de 733 medicamentos esenciales para el periodo 2019-2020, para mejorar la salud de la población, de los que 279 serán cubiertos por el Sistema Único de Salud (SUS) que entrará en vigencia el 1 de marzo.

“Este es un acto importante para la Agemed, estamos presentando estos 733 medicamentos esenciales, además de darle el apoyo y fortalecimiento al Sistema Único de Salud que fue promulgado el 20 de febrero pasado”, dijo la directora de la Agencia Estatal de Medicamentos y Tecnologías en Salud (Agemed), Patricia Tames.

En la oportunidad también se presentó la nueva imagen y el video institucional de la Agemed, encargada de ejercer el control regulador en el Estado en el ámbito de medicamentos y tecnologías en salud.

Por su parte, la representante de Regulación de Precios de la Agemed, Janeth Sánchez, explicó que de esa lista 279 serán cubiertos por el SUS, 100 en oncología y 85 que son de uso restringido.

Explicó que esos medicamentos serán distribuidos como apoyo del Ministerio de Salud en los hospitales de tercer nivel, mientras que en los de primer y segundo nivel lo harán las alcaldías.

La representante adjunta del Fondo de Naciones Unidas para el Desarrollo (Unfpa), Cecilia Taborga, destacó que el Ministerio de Salud a través de la Agemed incluya en esos 733 medicamentos los anticonceptivos, porque evitan embarazos no deseados, reducen los índices de aborto, complicaciones y la mortalidad materno infantil en el país.

3 REGIONES SIGUEN SIN CONVENIO

Las gobernaciones de La Paz, Tarija y Santa Cruz ratificaron ayer que no firmarán convenios con el Ministerio de Salud para la implementación del SUS. El Sedes de La Paz dijo que no les llegó ningún documento y desde Santa Cruz se afirmó que no se firmará nada.