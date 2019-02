¿Adiós Copa Oro, hola Copa América entre CONMEBOL y CONCACAF?

El presidente de la Federación de Futbol de Estados Unidos, Carlos Cordeiro, reveló qué pasaría con el torneo del área.

FOX Sports Digital

La Copa Oro tendría su última edición en 2021, para la eventual llegada de una Copa América entre CONCACAF y CONMEBOL, reveló Carlos Cordeiro, presidente de la Federación de Futbol de Estados Unidos.

“La Copa Oro sólo está legislada para este año y 2021, por lo que podría continuar, pero puede que no suceda. Ha habido conversaciones en el último año entre Conmebol y Concacaf sobre una especie de Copa América combinada, pero no han podido llegar a un acuerdo al respecto”, dijo el directivo a The Athletic.

Incluso, Cordeiro destapó que la Copa Confederciones desaparecerá para dar paso a las eliminatorias mundialistas intercontinentales, el nuevo formato para el Mundial de 48 selecciones.

La Copa Oro 2019 se jugará en Estados Unidos y San José, Costa Rica, del 15 de junio al 7 de julio.

Fuente: https://www.foxsports.com.ar