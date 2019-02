Aprehenden en Cochabamba a padre que vendió a recién nacido en $us 400

Dos meses después de la transacción, la madre del recién nacido arrepentida del hecho decidió denunciar lo ocurrido en la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, con el fin de recuperar a su bebé tras asegurar que fue presionada por su esposo.

Un bebé recién nacido fue vendido por sus padres a una mujer por la suma de $us 400 y Bs 400. La mujer que pagó por el infante y el padre de éste están aprehendidos y serán imputados por los delitos de trata y tráfico y violencia familiar.

El hecho sucedió en el municipio de Sipe Sipe, en el departamento de Cochabamba. La transacción se hizo el 16 de diciembre de 2018.

La mujer que compró al menor conoció a los padres a través de su prima y como no podía tener hijos decidió realizar la transacción.

“Te lo regalaré le había dicho la madre a mi prima, y ella dijo ‘aquí hay una señora que quiere darme a mí su bebé, que te lo dé a vos’, como tantos intentos hice y no tenía hijos, lo he tomado como si fuera mío, pero ya no importa”, contó la mujer entre sollozos, en declaraciones a la red ATB.

Dos meses después del acuerdo, la madre del recién nacido arrepentida del hecho decidió denunciar lo ocurrido en la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, con el fin de recuperar a su bebé, asegurando que fue presionada por su pareja para entregar al menor.

Durante la entrevista psicológica a la que fue sometida la progenitora, contó que el 15 de diciembre dio a luz al bebé y al día siguiente el padre, bajo amenazas de acabar con su vida y con la de los otros hijos que tienen en común, la llevó hasta Quillacollo para hacer efectiva la venta.

El progenitor en un principio negó todos los cargos, no obstante, la Policía encontró en su billetera la suma de 200 dólares y un televisor recién comprado en su vivienda, presumiblemente fruto de la venta realizada.

“Me dijo la señora que tenía casa, por ese motivo me han hecho animar a mí también”, dijo finalmente el sindicado.

El padre también cuenta con antecedentes de violencia familiar, según informó la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV).

El sujeto fue imputado por los delitos de trata de personas y también por violencia familiar ejercida contra la madre del infante. (13/02/2019).

La Razón Digital / Kattya Valdés / La Paz