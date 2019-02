Así fue la presentación de Queen en la apertura de los Oscar

Adam Lambert interpretó “We are the champions” y ” We Will Rock You” en el inicio de la gala de la Academia de Hollywood

La edición 91 de los Oscar comenzó este domingo con la presentación de Queen en el escenario del Dolby Theatre de Los Ángeles. El guitarrista Brian May, el baterista Roger Taylor y el vocalista Adam Lambert interpretaron alguno de los éxitos de la icónica banda.

Lambert, quien ha ganado elogios de la crítica en su papel como líder del grupo en los últimos años, interpretó las canciones “We Will Rock You” y “We Are the Champions”.

“Bienvenidos a los Oscar”, dijo Lambert ante la ovación de las estrellas. Glenn Close, Javier Bardem y Lady Gaga fueron algunas de las celebridades que disfrutaron del show.

Queen sobre el escenario de los Oscar 2019. REUTERS/Mike Blake

La participación de la legendaria banda se produce tras el éxito de Bohemian Rhapsody, la película biográfica de Freddie Mercury, que cuenta con cinco nominaciones a los Oscar.

La agrupación británica había rechazo presentarse en los premios, por el escándalo en el que está envuelto su director Bryan Singer por acoso sexual a menores de edad.

