Así son todos los dispositivos móviles presentados por Nokia

Nokia 9 PureView

Nokia sube la apuesta en MWC 2019 con una presentación que no ha decepcionado. Si has quedado sorprendido con la triple cámara de Xiaomi Mi 9, espera a ver el potencial de las cámaras de Nokia 9 PureView.

Este dispositivo que corre en Android Pie 9, tiene una pantalla HDR10 2K de 6 pulgadas, sin notch y algunos plus interesantes. Por ejemplo, Always on display, una función que muestra notificaciones en la pantalla con un mínimo consumo.

Por otro lado, la autonomía dependerá de una batería de 4150 mAh, y presume de procesador Snapdragon 845, 128 GB de almacenamiento y 6 GB de RAM.

Esta propuesta combina el potencial de 5 cámaras (tres monocromos, flash, sensor y dos cámaras de color) y garantiza hasta 10 veces más luz que los sensores más populares.

Otra de las novedades es que integra un lector de huellas en la pantalla, siguiendo la misma dinámica que ya hemos visto en otros terminales. Saldrá al mercado a un precio de 699 dólares.