Así trató de vengarse Liam Neeson cuando supo que habían violado a su pareja

Ha esperado hasta los 66 años para narrar una de las historias más traumáticas de su vida; la que tiene que ver con un instinto que para él sigue vivo: la venganza.

Liam Neeson se encontraba promocionando su nueva película, Venganza bajo cero, en la que interpreta a un hombre que trata de ajustar cuentas con los que cree que son los asesinos de su hijo, cuando dijo. “Hay algo primario, Dios nos libre de que a algún miembro de nuestra familia lo hieran en circunstancias criminales”, reconoció el actor a The Independent cuando se refirió al personaje interpreta en la cinta.

Pero como lo personal es político, a Neeson, su papel, le trajo a la memoria una situación en la que uno de sus seres queridos (en este caso, su pareja) fue maltratada. “Te voy a contar una historia. Es cierta”, empezó el actor antes de pasar al meollo del asunto.

“Ella se enfrentó a su violación de manera envidiable. Pero mi reacción primaria fue… le pregunté si sabía quién era. Y no lo sabía. Pero le pregunté de qué color era y me dijo que era negro”, añadió el actor.

Después de aquello, Neeson solo tenía un propósito: vengarse. “Subí y bajé varias calles con un bate, esperando encontrarme a alguien. Me da vergüenza admitirlo, pero lo hice durante una semana, esperando que algún ‘cabrón negro’ [el actor hace el gesto de las comillas] saliese de algún pub y me dijese algo, ¿sabes?”, reconoció. “Así podría… matarlo”.

Tras esta dura confesión, que ya ha sido tachada de racista en las redes sociales, Neeson siguió adelante. “Me llevó una semana, quizás una semana y media, dejar de hacerlo. Ella me decía, ‘¿A dónde vas?’. Y yo le decía que me iba a dar un paseo. Después, ella me preguntaba si me pasaba algo y yo le decía que no”.

Por suerte, la rabia de Neeson acabó enfriándose. “Es horrible. Pero aprendí una lección y al final, pensé, ‘¿Qué coño estás haciendo?‘”, reconoció segundos antes de tratar de explicar su comportamiento.

“Vengo de una sociedad -nací en Irlanda del Norte en medio de un conflicto político- y, ya sabes, conocí a gente que murió en huelgas de hambre, y conocí a otra que fue encarcelada, por eso entiendo ese deseo de venganza”, arguyó. “Pero la venganza solo lleva a más venganza, a más muerte, e Irlanda del Norte es un buen ejemplo de ello. Todo lo que está pasando en el mundo, toda la violencia, lo es. Pero ese instinto primario, lo entiendo”, zanjó el actor.