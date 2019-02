Cinco científicas, una de ellas boliviana, ganan el Premio OWSD-Elsevier

Narel Paniagua-Zambrana fue premiada en el área de etnobotánica por un trabajo que protege ‘los conocimientos tradicionales sobre el uso de plantas por parte de las poblaciones indígenas y las comunidades locales’.

Cinco investigadoras de países en desarrollo, entre ellas la boliviana Narel Paniagua-Zambrana, han ganado el premio OWSD-Elsevier 2019 para científicas que se encuentran en la fase inicial de su carrera en el campo de la biología.

Paniagua-Zambrana, del Herbario Nacional de Bolivia y de la Universidad Mayor de San Andrés, ha sido premiada en el área de etnobotánica por un trabajo que protege “los conocimientos tradicionales sobre el uso de plantas por parte de las poblaciones indígenas y las comunidades locales”.

“Su trabajo proporciona a las poblaciones locales herramientas para conservar sus recursos naturales y el conocimiento tradicional”, precisó un comunicado de la Fundación Elsevier.

Un premio que resalta “el valor y la importancia de hacer esfuerzos para conservar y proteger los conocimientos tradicionales de las poblaciones indígenas”, en palabras de Paniagua-Zambrana.

“El trabajo científico local no es fácil, y mucho menos en los países desarrollados. Este premio me permitirá ampliar mi colaboración para hacer esta tarea más fácil y más compartida”, agregó.

Junto a ella, han sido galardonadas Tabassum Mumtaz, de la Comisión de Energía Atómica de Bangladesh, en microbiología ambiental; Uduak Okomo, de la Escuela Londres de Higiene y Medicina Tropical de Gambia, en pediatría y epidemiología; Tista Prasai Joshi, de Academia de Ciencia y Tecnología de Nepal, en microbiología ambiental, y Amira Shaheen, de la Universidad Nacional An-Najah de Palestina, en epidemiología.

Se trata de científicas “punteras” en sus respectivos campos a “nivel internacional”, muchas veces en “circunstancias que iban en su contra”, explicó en el comunicado la presidenta de la Organization of Women in Science for the Developing World (OWSD), Jennifer Thomson.

Además aseguró que estas mujeres “merecen ser honradas y celebradas por su dedicación no solo a la investigación, sino a la creación de un mundo mejor”.

El premio, que empezó a otorgarse en 2011, está dotado con 5.000 dólares (4.400 euros) y la oportunidad de asistir al encuentro anual de la American Association for the Advancement of Science (AAAS), una de las asociaciones científicas más prestigiosas del mundo, con sede en Washington.

Las cinco elegidas serán honradas en un desayuno especial durante estas jornadas, que comienzan hoy y se desarrollarán hasta el próximo domingo.

“Cada año resulta inspirador descubrir cómo las investigaciones de nuestras científicas premiadas se centran en retos abordados por en los Objetivos del Desarrollo Sostenible de la ONU”, reconoció Ylann Schemm, director de la Fundación Elsevier.

Fuente: https://www.paginasiete.bo