Cochabamba: detectan 8 casas más en riesgo de colapso en Villa Primero de Mayo

“Mi casa está muy afectada. Si sigue lloviendo, también se vendrá abajo”, expresó preocupada María, una vecina de la OTB Bustillo ubicada en Villa Primero de Mayo. Como ésta, existen otras ocho viviendas habitadas con riesgo de colapsar. Varias se encuentran colindantes a una torrentera que pasa por la zona.

Los vecinos afectados lamentaron que las autoridades departamentales y municipales los hayan tachado de “asentados”, y pretendan demoler sus viviendas sin dar una alternativa a su situación.

Muros de contención improvisada, piedras, barro y humedad es lo que sobresale en este sector, donde hasta ayer en la mañana el único trabajo de mantenimiento que existía era el de los mismos afectados.

“Nosotros no somos ilegales; tenemos papeles de propiedad. Si vinimos a vivir aquí es porque es barato, pero no somos ilegales”, contó otra vecina, que, pala en mano, desechaba el lodo acumulado cerca de su vivienda.

Según los vecinos, desde la muerte de dos niños (el 5 diciembre de 2017) hasta la fecha, autoridades departamentales y municipales no hicieron ninguna mejora para intentar reforzar los muros de contención deficientes que se tiene en la zona. Sólo encauzaron con gaviones la torrentera, pero no fue suficiente para evitar la muerte de Teófila Quispe (60), el pasado viernes.

“Bonito nos han engañado los de la Gobernación. El viernes en la noche, cuando empezó a llover, por megáfono nos pidieron que desalojemos las viviendas para llevarnos a un albergue, pero ya no volvieron más”, contó María.

Tras el rescate del cuerpo de la nueva víctima de deslizamiento, autoridades departamentales y municipales se comprometieron a habilitar un refugio donde los afectados y sus familias puedan vivir sin riesgos.

Vecinos y dirigentes lamentaron que las autoridades sólo se hagan presentes en esta zona cuando ocurren hechos luctuosos ya que las promesas realizadas no se cumplen a cabalidad.

“Ya no tenemos ni lágrimas para llorar. Cuánta gente más tiene que morir para que nos den una solución real”, dijo María.

Plan de emergencia

El alcalde suplente de Cercado, Iván Tellería, dijo que se realizó el desalojo de seis viviendas que corren riesgo. “No tenemos que buscar justificativos. En lo que debemos trabajar es en un plan de emergencia definitivo para evitar que personas inescrupulosas lucren con la vida de familias humildes”, dijo.

Tellería lamentó que las familias no respeten las zonas geológicamente no habitables. “Visualmente son sectores inestables, no habitables, pero aun así se realizó la construcción de casas”, manifestó.

Ayuda

Funcionarios de Defensa Civil y de la Alcaldía de Cercado, ayer por la tarde, llevaron ayuda humanitaria a los afectados por el deslizamiento de un muro de contención en Villa Primero de Mayo.

02- Desplome Una casa afectada por el desplome de un muro de contención. MARTÍN NUMBELA

ASENTAMIENTOS

Regularizar las construcciones

El gobernador del departamento, Iván Canelas, señaló que este tipo de tragedias ocurren debido a las construcciones ilegales en diferentes zonas del departamento, por lo que instó a las autoridades municipales a realizar el seguimiento y control para evitar más tragedias como ésta y la de Tiquipaya en 2018.

El viernes, en una conferencia de prensa en la Gobernación, Canelas lamentó la muerte de Teófila Quispe (60) en el deslizamiento de Villa Primero de Mayo. Llamó la atención a los municipios que tienen entre sus tareas controlar las construcciones en zonas de riesgo.