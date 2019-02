Contraloría emplaza a Alcaldesa de Sipe Sipe a reportar Bs 68 millones

Una nota enviada por la Contraloría General del Estado el 27 de diciembre de 2018 y recién difundida ayer revela la existencia de presuntas irregularidades en el manejo de recursos económicos en la ejecución de diferentes proyectos en la Alcaldía de Sipe Sipe, en el valle bajo.

El documento remitido el 7 de enero de 2019 al presidente del Concejo Municipal, Guido Ledezma, detalla que llama la atención “que se mantengan saldos de data antigua o que no cuenten con información y documentación de origen”.

Se observan tres partidas: Anticipos a Corto Plazo, Construcciones y Mejoras de Otros Bienes de Dominio Privado y Construcciones en Proceso de Bienes de Dominio Público. El monto supera los 68 millones de bolivianos. Se desconoce a qué gestiones o a qué obras corresponden.

El vicepresidente del órgano deliberante, Diego Flores, indicó que solicitaron en reiteradas oportunidades informes escritos a la alcaldesa María Heredia, del MAS, sin éxito.

“La Contraloría nos envió la nota instruyendo que fiscalicemos. Nos indica que no hay respaldo correcto de las cuentas. Uno de los auditores de la Alcaldía nos explicó que no saben qué proyectos son, porque hay varios que no cuentan con actas de cierre, de conformidad o entregas definitivas”, puntualizó.

Flores mencionó que desde el Legislativo presumen que el problema se originó antes de que Heredia asumiera el cargo y se agravó porque ella no presentó los descargos.

La falta de respaldo de los 68 millones de bolivianos también movilizó ayer a los vecinos de tres distritos de Sipe Sipe, que bloquearon durante toda la mañana el puente Viloma, afectando la circulación al occidente del país.

“Hay concejales que están encubriendo estas cosas, por eso pedimos que se cumpla con la alternancia. Hay muchas obras que están mal hechas, por ejemplo el hospital de Parotani, se ha caído incluso un tanque nuevo de agua en Vinto Chico”, expresó Filber Cáceres, dirigente de la central Marcelo Quiroga Santa Cruz.

Precisó que los concejales titulares Anselma Mejía, Casiano Antezana, Susana Coca y José Terán, todos del MAS, deben ceder sus puestos a concejales suplentes.

Un vecino, Iván Bustamante, remarcó que otro aspecto que molesta a la población es que hasta la fecha no se ejecuten proyectos comprometidos por el Ejecutivo desde 2015.

“La Alcaldesa coloca como excusa que el Concejo no le aprueba, pero los concejales nos dicen que el problema está en la Alcaldía que no envía los informes. Estamos cansados de esa situación, queremos que reunir a los dos para conocer quién dice la verdad”, aseveró.

DAN 72 HORAS PARA ATENCIÓN DE PLIEGO

Vecinos de Vinto Chico, Quiroz Rancho, Suticollo y otros barrios de Sipe Sipe determinaron dar un plazo de 72 horas a las autoridades municipales para que agilicen la ejecución de proyectos de agua potable, alcantarillado, construcción de sedes sindicales, rotondas y colocado de semáforos.

“Después de casi cinco horas de bloqueo y de una reunión con la Alcaldesa y los concejales, hemos resuelto darles un tiempo para que nos atiendan”, indicó el dirigente vecinal Filber Cáceres.

Adelantó que radicalizarán las medidas de presión si no se atiende su pliego y añadió que las obras son compromiso de la campaña electoral.