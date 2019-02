Daniel Radcliffe confiesa que tuvo graves problemas con el alcohol cuando interpretaba a Harry Potter

“Creo que todo venía porque pensaba que tenía que estar todo el rato agradecido por ser quien soy: tenía un gran trabajo, era rico… ¿Con qué derecho iba a quejarme? Era una presión muy fuerte, porque tenía todo para ser feliz, pero sin embargo no podía dejar de sentirme triste y pensar que no estaba dando la talla como famoso”, asegura.

Por suerte para Daniel, todavía conservaba a su lado un grupo de personas que se preocuparon por él y le dieron un toque de atención para que dejara este camino a la perdición.

“He sido increíblemente afortunado de conocer a gente, algunos actores y otros no, que han estado a mi lado en los momentos más duros. Son amigos claves en mi vida que me dieron los mejores consejos y se preocuparon por mí cuando peor estaba. Eso sí, dejar el alcohol al final fue exclusivamente una decisión mía. Una mañana me levanté sintiéndome fatal y me dije: tío, esto que estás haciendo no está bien”.