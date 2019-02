Denuncian cobros de hasta $us 30.000 para tener especialidad

El 18 de febrero pasado médicos del país dieron examen para la residencia y sólo en Santa Cruz hubo quejas. El Ministerio de Salud iniciará una auditoría.

Médicos de Santa Cruz denuncian cobros de entre 10 y 30.000 dólares para modificar notas y así obtener una plaza para la residencia médica. Debido a ello, se cambiaron las calificaciones con hasta 42 puntos. Son 19 afectados y el Ministerio de Salud anuncia una investigación.

La denuncia es contra el Comité Evaluador del Comité Regional de Integración Docencia Asistencial Investigación e Interacción comunitaria (Cridaiic) de Santa Cruz.

“No puede ser que por pagar 22.000 dólares se pueda obtener un cupo. Y el resto, los que nos matamos estudiando para aprobar y contar con el espacio, al final seamos desplazados”, lamentó uno de los doctores, quien ahora es uno de los afectados por la compra de espacios.

El pasado 18 de febrero, cerca de 4.500 doctores realizaron un examen para postular a uno de los 1.000 cupos de la residencia y así ganar un espacio destinado a contar con una especialidad o subespecialidad.

Ante el limitado cupo, el Cridaiic -encabezado por el SEDES, el Colegio Médico, la universidad y otros cinco representantes- realizan un fuerte control en el proceso.

De acuerdo con mensajes y audios a los que accedió este medio, los acusados solicitan entre 17.000 y 22.000 dólares para acceder a una plaza. “Cualquier (hospital a) 22.000 dólares, te ponen la mejor nota para que escojas el hospital que quieras”, dice un mensaje por WhatsApp, y cuando consultan por la forma de pago, responden que debe ser “Antes. En esta semana se hace papeles de préstamo por el monto (si no tienen, el dinero a la mano)”.

Según otra de las doctoras afectadas, en los primeros resultados sacó el tercer lugar con 57 puntos, pero luego del día de las impugnaciones ella se fue al cuarto puesto. “Al principio dije, ni modo, pero luego vi quien me quitó el cupo, y fue otro doctor que en los resultados de la primera prueba obtuvo 19 puntos. No puede ser que se modifiquen más de 40 puntos, ya que apareció con 61”, reprochó.

Para la galena, en este tipo de pruebas “un punto vale oro”, porque son varios los que postulan y las plazas son muy pocas.

Otra doctora, W. L. incluso presentó una queja escrita al día siguiente de la prueba ante el responsable nacional de posgrado y residencia, Yuri Santos, donde le cuenta sobre las irregularidades que observó en el proceso del examen.

En el documento refiere un acto deshonesto y arbitrario y relata que en el día del examen se percató que el doctor C. L. miembro del Cridaiic Santa Cruz, le indicaba las respuestas a la doctora del código CD316, número de silla 3, sector A y fila 18.

Inmediatamente, hizo notar esa irregularidad a otro miembro de la Comisión que controlaba la prueba, pero no le hicieron caso. “Cuando increpé directamente al galeno él me respondió ‘¿cuáles estás necesitando?’, yo le respondí que no soy parte de un fraude”, se quejó la médica.

Las profesionales explicaron que entre las irregularidades que se hallaron están que los primeros resultados salieron a la 1:00 de la madrugada del 20 de febrero, cuando debían conocerse máximo a las 18:00 horas.

Además hubo cobros por los cupos y las modificaciones de notas que llegan hasta los 42 puntos. “Puede haber una modificación de un punto, por error de scanner, pero más de 40, no”, añadió otra de las galenas.

Anulación

Ante esa situación, los doctores afectados se movilizaron y hay 19 afectados. Todos presentaron el viernes una denuncia formal ante la Fiscalía de Santa Cruz por los delitos de manipulación informática y concusión, ya que se pidieron entre 10 y 30.000 dólares, nombramientos ilegales y legitimación de ganancias ilícitas.

El Cridaiic emitió un comunicado donde anuncia una auditoría para trasparentar el proceso electrónico.

El viceministro de Salud, Álvaro Terrazas, también resaltó que se realizaron las investigaciones pertinentes y que se realizará una auditoría. La autoridad reconoció que sólo en Santa Cruz se registró esta anomalía, por lo que no descartó la anulación de la prueba en esa región. “Tenemos una reunión de emergencia, junto con los Cridaiic. el miércoles”, remarcó.

La brigada parlamentaria cruceña informó que hoy presentarán una nota a los Ministerios de Justicia y Gobierno para que se indague las denuncias.

La denuncia que realizan los médicos

Perjuicio Son 19 médicos afectados porque supuestamente se modificaron las notas. Ellos que debían ganar un cupo para ser parte de la residencia médica, no lograron el espacio.

Son 19 médicos afectados porque supuestamente se modificaron las notas. Ellos que debían ganar un cupo para ser parte de la residencia médica, no lograron el espacio. Observaciones Los médicos perjudicados observan que el examen se corrija a puerta cerrada y todos los años con los mismos miembros.

Los médicos perjudicados observan que el examen se corrija a puerta cerrada y todos los años con los mismos miembros. Solicitud Los médicos afectados piden que se intervenga al Cridaiic Santa Cruz, y que se haga un peritaje al patrón de respuestas del examen y una auditoría a todos los que conforman el Comité calificador y que se intervenga sus cuentas bancarias.

Los médicos afectados piden que se intervenga al Cridaiic Santa Cruz, y que se haga un peritaje al patrón de respuestas del examen y una auditoría a todos los que conforman el Comité calificador y que se intervenga sus cuentas bancarias. Otras regiones Los médicos afirman que en los otros departamentos no hubo esas denuncias.

