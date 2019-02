Denuncian otro caso de negligencia en el hospital de la Villa 1ro de Mayo

Alexandra Rodríguez de 25 años pierde a su bebé tras no recibir la atención médica necesaria en el hospital de la Villa 1ro de mayo, había llegado al hospital a las 2 de la mañana porque estaba con dolores de parto, sin embargo los médicos no la atendieron, luego de más de 6 horas un médico la atendió e indicó que su bebé había muerto.

Vianka Rodríguez, hermana de la víctima, señala que su hermana estuvo yendo todos los días al hospital porque sentía dolores y los médicos le decían que debía volver luego cuando las contracciones volvieran y hoy a las 2 am había vuelto al hospital por los intensos dolores, pero los médicos no la atendieron hasta las 8:30 y para ese entonces ya era tarde porque la bebé ya estaba muerta, “ella me dijo que a las 5 de la mañana la bebé se movía demasiado y que le hacía doler su vientre y ella le dijo a mi cuñado, hablaron con los doctores y ninguno, nadie se movía por ella” aseguró Vianka.

Estaba por entrar a su última semana de gestación, la familia indicó que el embarazo era riesgoso y denuncian que luego de avisarles que la bebé había fallecido la recostaron en una camilla para esperar a que dilate para practicarle un alumbramiento normal, hasta el momento la madre continúa con el bebé muerto en su vientre.

Fuente: Unitel