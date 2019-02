Derrick White establece mejor marca profesional y le da el triunfo a los Spurs

El equipo de San Antonio se impuso en un infartante duelo a su rival en una nueva jornada de la NBA.

El base Derrick White confirmó su condición de nuevo líder de los Spurs de San Antonio al aportar 26 puntos, mejor marca como profesional, que le permitió al equipo imponerse por 117-114 a los Nets de Brooklyn.



La inspiración encestadora de White, que ya tiene asegurado el puesto de titular de los Spurs que dejó vacante el francés Tony Parker con su marcha a los Hornets de Charlotte, hizo posible que los Spurs, por segundo partido consecutivo, pudiese completar remontada y asegurar la victoria, la decimosexta que logran en su campo ante los Nets.



Además de White, que también repartió seis asistencias, el ala-pívot LaMarcus Aldridge, quien fue seleccionado por séptima vez al Partido de las Estrellas, consiguió 20 puntos, incluido los tres que logró en una jugada clave en el último minuto del encuentro, además de dominar dentro de la pintura con 13 rebotes.



El escolta DeMar DeRozan, que volvió con los Spurs tras perderse los anteriores tres partidos por molestias en la rodilla izquierda, también acabó con un doble-doble de 15 puntos, 10 rebotes y cuatro asistencias.



Pero DeRozan no pudo estar en el Partido de las Estrellas por primera vez desde 2015, lo que cortó una racha de tres apariciones consecutivas, y estuvo una vez más como jugador de los Raptors de Toronto antes de que fuese traspasado esta temporada a los Spurs.



Pero la presencia de Aldridge permite a los Spurs tener al menos a un jugador en el Partido de las Estrellas por vigésima primera temporada consecutiva desde 1976.



Aldridge se une a Kevin Durant, James Harden, LeBron James y Russell Westbrook como los únicos jugadores que van a disputar el Partido de las Estrellas por séptima vez en las últimas ocho temporadas.



El base australiano Patty Mills que acabó como reserva con 17 tantos se convirtió en el vigésimo jugador de los Spurs que alcanza la marca de 10.000 puntos.



Mientras que el pívot español Pau Gasol, envuelto en los rumores de un posible traspaso, jugó seis minutos como reserva y logró dos puntos al anotar 1 de 4 tiros de campo.



El jugador de Sant Boi también capturó cuatro rebotes –dos defensivos–, dio dos asistencias y robó un balón.



El base D’Angelo Russell, quien no fue incluido entre los reservas de la Conferencia Este para el Partido de las Estrellas, podría ocupar el puesto del lesionado Victor Oladipo, de los Pacers de Indiana, e hizo méritos al aportar 25 puntos, nueve asistencias y perdió cuatro balones.



Los Nets, que superaron la barrera de los 100 puntos por duodécimo partido consecutivo, lo hicieron a pesar de que siguieron con la baja del base Spencer Dinwiddie, su tercer máximo encestador, que sigue lesionado.



Los aleros Joe Harris y DeMarre Carroll anotaron 18 puntos cada uno que no impidieron la derrota de los Nets (28-25), que perdieron el segundo partido en los últimos tres disputados después de haber tenido racha de seis triunfos consecutivos.

La anécdota del partido se dio en el primer cuarto cuando tres murciélagos irrumpieron por encima de la pista del AT&T Center y obligaron a la suspensión temporal de dos minutos y medio hasta que los animales decidieron irse a las vigas del techo del campo sin que el personal de seguridad y de mantenimiento pudiesen capturarlos.

En ese momento, algunos aficionados gritaron “¡Manu! ¡Manu!”, en homenaje al recientemente retirado jugador argentino Manu Ginóbili, quien durante un partido en noviembre del 2009 atrapó a un murciélago con sus manos.

