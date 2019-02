El Concejal Silva dice que denunciará a Siñani a la Comisión de ética

El concejal Fabián Siñani volvió a hablar sobre la polémica desatada y consideró que la denuncia de Yañíquez es parte de una campaña de difamación

ANF

El concejal del Movimiento Al Socialismo (MAS), Jorge Silva, informó este martes que se denunciará a su colega de Soberanía y Libertad (SOL.bo), Fabián Siñani, ante la Comisión de Ética del Concejo Municipal de La Paz por supuesto tráfico de influencias.

“Hemos decidido presentar una denuncia ante la Comisión de Ética por estos supuestos indicios de tráfico de influencias que se hubiera suscitado entre la esposa del concejal Siñani y la empresa Tersa“, dijo Silva.

Ayer, la diputada del MAS, Betty Yañíquez, denunció presuntos actos de corrupción en el contrato suscrito entre la empresa de Tratamiento Especializado de Residuos Sólidos y Servicios Ambientales S.A. (Tersa S.A.) y la Alcaldía paceña, a tiempo de identificar a la esposa de Siñani, Maricruz Medrano, como la “representante legal” de esta compañía y presumir que esa situación hubiera generado algún nivel de favorecimiento.

El mismo día, Siñani admitió que su esposa trabaja con Tersa, pero como “abogada externa”, y negó de manera enfática un posible favorecimiento a la empresa.

Entre tanto, Silva también cree que hay “favoritismo” con la cuestionada empresa, que maneja el relleno sanitario de Alpacoma que sufrió un deslizamiento de magnitud y sólo fue multada con aproximadamente un millón de bolivianos.

“Nos parece irrisorio la multa que se ha dado a Tersa. Son más de 200 millones de bolivianos que se ha pagado a la empresa Tersa de 2006 a la fecha por las operaciones que presta, su sanción de un millón de bolivianos es una burla y desde ese punto, señalamos que existe al parecer un favoritismo con la empresa al no querer rescindir el contrato y ejecutar sus boletas de garantía”, remarcó.Contrato Silva anticipó que se revisará minuciosamente el proceso de contratación con Tersa, que data desde 2005 y tuvo varios acuerdos de modificación.

“Estamos solicitando toda la carpeta del proceso de contratación, vamos a verificar que se haya cumplido con todos los procedimientos y si hay irregularidad, vamos a denunciar porque aparentemente (el relleno) se estaría administrado de manera corrupta”, indicó.

Añadió que hay documentos sobre el proceso de contratación que “nunca” llegaron a manos de los concejales, pero fueron aprobados en “silencio” por el alcalde Luis Revilla.

“De los cuatro acuerdos modificatorios, hay algunos documentos que nunca han llegado a los 11 concejales que ahora estamos solicitando y se ha aprobado en silencio, vamos a ver todo eso”, insistió.

“Difamación” El concejal Siñani volvió a hablar sobre la polémica desatada y esta vez aseguró que la denuncia de Yañíquez es parte de una campaña de difamación.

“Estas declaraciones difamatorias las he tomado con mucha molestia porque se miente, se tergiversa. He aclarado que mi esposa no es representante legal de la empresa Tersa, no ha firmado ni suscrito ningún trámite referido a rellenos sanitarios”, remarcó.

De acuerdo a la denuncia de la diputada del oficialismo, la esposa del concejal figura desde 2013 como representante legal de Tersa, que en junio de 2016 suscribió un contrato modificatorio con la Alcaldía, aprobado por una ordenanza municipal emitida por el Concejo.

Fuente: eldeber.com.bo