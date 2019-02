El día que nació el fenómeno Isabel Preysler: el de su boda (de penalti) con Julio Iglesias

“Al poco tiempo me pidió que me casara con él. No una, sino varias veces”, declararía Isabel a Vanity Fair. “Pero en mi cabeza no entraba el matrimonio tan pronto. Era una chica que se estaba divirtiendo en España, que lo estaba pasando bomba. Podría decir que nos casamos porque estábamos enamorados y sería verdad, pero lo cierto es que me quedé embarazada. Entonces parecía una tragedia no pasar por vicaría.”

Acabaron casándose, por supuesto, porque eso era lo que hacían las personas decentes en aquel momento. Pasado el estupor inicial, el manager de Julio, Alfredo Fraile, se resignó a que ya que no podía ser un divo soltero, al menos se casaba con una chica guapa, y convirtió la ceremonia en un evento para la prensa y un circo para los implicados. Isabel se pasó el día llorando. “El cura que nos casó a Julio y a mí declaró que nunca había visto a una novia llorar tanto en su vida, estar tan, tan triste”, recordaría ella. El objetivo se cumplió, la boda salió en todos los periódicos (aunque algunos bautizaron a la novia como Presley) y España se enteró de la noche a la mañana de quién era Isabel Preysler. Ni una noticia sobre el embarazo, por supuesto. Chábeli nació en Cascais en el mismo año 71, supuestamente sietemesina y con un peso de 4 kilos.